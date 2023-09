Melero: "La plantilla es mejor que la del año pasado"

Gonzalo Melero se operó de la rodilla en verano para poder estar al 100% esta temporada y no arrastrar las molestias de la anterior y, aunque todavía manifiesta no haber alcanzado su 'prime físico', lo cierto es que se muestra contento con su primera titularidad ante el Celta y está convencido de que el equipo pronto revertirá la actual mala situación clasificatoria porque es de los que piensa que se ha confeccionado una plantilla con más nivel.

¿Cómo se vio ante el Celta en su primera titularidad con Vicente Moreno?

"Para ser el primer partido en tres meses tuve buenas sensaciones a nivel físico. Ayudé al equipo y pude haber jugado más minutos porque las sensaciones estaban siendo buenas, tenía un punto más, aunque no sé si podía haber aguantado hasta el final. Aún no estoy al 100%. Espero estarlo pronto. La pretemporada me ha venido bien, operarme cuando lo hice y recuperarme bien del todo, sin prisa por volver. Eso era fundamental para poder tener un buen año, estoy muy contento de haberlo hecho aunque no llegase en las mejores condiciones".

¿Qué valoración hace de este inesperado arranque, con solo 1 punto de 12 posibles?

"El inicio no ha sido el ideal, está claro, el equipo ha dejado cosas buenas y muchos errores por pecar de juventud y fallos individuales. Estamos empezando y hay muchos puntos por jugar, hay tiempo de todo. Toca afrontar partidos difíciles con esa pequeña presión".

¿Qué diferencias ve entre Rubi, que insistió mucho en firmarlo, y Moreno?

"Cada entrenador tiene sus manías y formas de entender el fútbol. Creo que al final todos se asemejan mucho. Uno es más meticuloso en ciertos comportamientos para la presión o la salida de balón, los automatismos, que es lo que tenemos que coger. El cambio no es brutal. El club quería un poco de continuidad y ha traído un entrenador y jugadores nuevos para ello. Todavía nos tenemos que conocer".

¿Les mete presión el hecho de ser el segundo club en inversión este mercado?

"La gente sabe el proyecto que tiene entre manos el Almería, lo bien que hace las cosas los últimos años y el crecimiento que ha dado. Presión tengo la misma que el año pasado, ni más ni menos, pese a los grandes desembolsos por algunos jugadores jóvenes con futuro. También son jugadores de presente a medio y largo plazo. Se trabaja con una dirección y un fin bastante claro. La plantilla a mi parecer es mejor que la del año pasado".

Un fichaje diferencial ha sido el de Arribas, ¿les ayudará a dar un salto adelante?

"Arribas lleva dos goles sin apenas conocernos. Había debutado con el Madrid pero no estaba en plantilla de Primera. Es un proyecto bonito y cada jornada estos jugadores irán a más. Creo que es la línea que quiere llevar el club y como Sergio hay varios jugadores así. Los fichajes, no solo Sergio, que tiene mucho cartel, creo que Lopy, Pubill, al que conozco del Levante, César o Maxi son grandes desembolsos porque te van a rendir en el presente y van a ir creciendo cuando pase el tiempo. Es un proyecto que se está ejecutando bien".

Van a pasar de 17 días sin jornada a disputar cuatro en apenas 10 días...

"Preferimos que haya cuatro partidos muy seguidos a estar diecisiete días de un partido a otro. Lo único que nos gusta es que por lo menos tienes un fin de semana libre, que es algo excepcional y desconectas un poco. Son semanas largas, un poco pretemporada al no tener partido".

¿Cuál es el rol que le demanda ahora Vicente Moreno?

"Ojalá seguir en la línea del año pasado, cuando el entrenador me dio mucha responsabilidad desde el minuto uno para ayudar al equipo y mostrar ese fútbol que la temporada anterior no había sacado. Espero sacar lo mismo y ser importante, estoy motivado".

¿Qué objetivo se ha marcado a nivel personal y grupal?

"Esperemos sacar la temporada de una forma más holgada que la campaña pasada, el escenario que pone el club es muy bonito y hay que aprovecharlo. También estoy contento con mi papel más experimentado".

¿En el vestuario comentan cómo han irrumpido los saudíes en el mercado del fútbol?

"El mercado de Arabia Saudí sigue abierto y tiene sus pros y contras. Todo el mundo sabe que el pro es el tema económico, con el que la Liga no puede competir. De broma lo comentamos en el vestuario. Muchos dicen si se irían o no, está a la orden del día".

Melero: "El Villarreal tampoco está en su mejor momento y luego tenemos que volver a convertir en un fortín el Power Horse"

¿Que opinión tiene sobre el caso Rubiales y la denuncia de Jenni Hermoso?

"Está habiendo demasiado lío con el tema Rubiales. Estoy en la línea de lo que dijo Dani Carvajal, al final nosotros no somos quienes para decidir nada sobre eso ni para mojarnos. La decisión la tomará un juez y la respetaremos. Hay libertad de expresión y cada cual puede exponer su opinión. En el vestuario se comenta el asunto y cuando se tome una decisión judicial simplemente habrá que aceptarla".

¿Cómo se presenta la visita a Villarreal con un técnico nuevo allí?

"El Villarreal tampoco está en su mejor momento y vienen 4 partidos en 10 días para hacer un bloque de puntos y convertir el Power Horse de nuevo en un fortín como el año pasado. Estamos teniendo muchos días para prepararlos y hay motivación para revertir la situación".

¿Qué tal la vida familiar en Almería?

"En Almería estamos muy cómodos y contentos de la acogida que nos ha dado la ciudad, mi mujer, mi hijo y yo notamos el cariño de la afición. Estoy encantado de seguir creciendo y ver a mi hijo crecer aquí. Tengo confianza en que las cosas van a salir bien".

Su mujer es periodista deportiva, ¿en casa se habla mucho de fútbol?

"En casa se habla de fútbol y de todos los deportes. Mi mujer cubre otros deportes y en algunos la pongo al día porque soy más 'friki' que ella. Desde antes de que volviera a trabajar ya consumíamos cualquier tipo de deporte".