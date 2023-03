Moisés Cézar: “Yo sigo creyendo en mi equipo”

El gigante brasileño de dos metros y siete centímetros vuelve a casa esta fin de semana. Es una expresión para matizar, porque es un amante confeso de Almería, pero, como es lógico, tiene un lazo muy fuerte con Gran Canaria tras vivir en la isla durante más de un lustro consecutivo. Lo hace a bordo de Unicaja Costa de Almería y muy cerca de acabar la fase regular como el máximo bloqueador de la misma. Lleva 65 puntos de bloqueo, a una media de casi uno por set, pero eso es lo de menos. Piensa en grupo, apuesta firme por lo que este proyecto pueda hacer en lo que queda de temporada y va a por todas, tal y como se ha definido como jugador durante toda su carrera.

Siendo sincero, “yo valoro que nosotros tenemos equipo para estar más arriba, pero esa no es la realidad de hoy en día”, dicho de mod textual para abundar más: “Se trabajó, se intentó, y vamos a seguir trabajando e intentándolo”. De hecho, las dos últimas jornadas de la fase regular son un valioso aliado para Unicaja Costa de Almería: “Estos partidos que nos quedan son importantes, partidos en los que vamos a medir fuerzas con rivales que están por encima de nosotros, y son un test muy bueno de cara a los playoffs”. Y es que toca la Superliga, una vez pasado el trago copero: “Llegamos a la Copa queriendo ir a más, sobre todo porque en la fase regular veníamos de victorias, veníamos confiando”.

Sin embargo, “lo que pasó no coincidió con lo que buscábamos allí”, si bien hubo cosas buenas a las que aferrarse: “Yo pienso que este equipo por momentos compite a un nivel increíble, y eso ya se ha demostrado en muchos sets durante la liga, y es cierto también que Soria ha hecho un buen trabajo, está haciendo una temporada bastante completa de juego y por eso está arriba del todo, pero nosotros sigo pensando que podemos llegar a más”. De manera directa, no deja lugar a la duda: “Yo sigo creyendo en mi equipo”. Las cosas no son como parecen en este deporte y esta temporada, porque todo puede pasar.

Un claro ejemplo es lo que sucedió a su rival de este domingo, su exequipo: “La verdad es que me sorprendió que cayese en semifinales, porque Guaguas llegó allí con un 19-0 y todos daban por hecho que sería campeón de la Copa, pero eso no fue así y demuestra que en la liga este año cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier momento, y eso quiere decir a su vez que nosotros también”. Llevado a una mayor profundidad, da su receta: “Vamos a ir a hacer nuestro voleibol y por supuesto que tenemos posibilidades de hacer cosas importantes”.

"Tiene dos plantillas y eso lo sabemos, como ha venido siendo estos años, tiene jugadores de un gran nivel”

El Centro Insular de Deportes de Gran Canaria recibirá al que fue su capitán durante dos temporadas, la primera con doblete de liga y copa: “Para mí es volver a casa, porque vivo allí, he pasado muchos años en Gran Canaria y la considero mi casa, y será un lujo jugar en un pabellón en el que hicimos cosas grandes, así que contento por volver”. Respecto a Guaguas, “tiene dos plantillas y eso lo sabemos, como ha venido siendo estos años, tiene jugadores de un gran nivel”. Su trayectoria habla por si sola: “Ellos están con 20-0 y jugamos en su casa además, van a estar cómodos, y nosotros tenemos que hacer todo bien para cambiar las cosas”.

Respecto a eso, confía en un buen Unicaja Costa de Almería: “Vamos a entrar a jugar y a dejarnos todo en la cancha, porque es el primero de los dos test importantes para este equipo, este y el de la semana siguiente contra Teruel, y hay que aprovecharlos para que las cosas se hagan bien y nos lleven a un nivel superior del que estamos jugando”. Moisés Cézar, además, considera que los playoffs vienen bien a los ahorradores: “A tres partidos es mejor; me gusta el sistema porque a un partido un jugador puede no estar bien o pasar cualquier cosa en los entrenamientos y llegar mal; a tres partidos tú juegas en tu casa, luego fuera y para mí es ideal”. Aviso, “Copa del Rey y playoffs son otro campeonato”.