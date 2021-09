Mucho por corregir en el CD El Ejido

El Club Deportivo El Ejido dejó escapar dos puntos de Santo Domingo ante el Alzira en el último minuto y comenzó la campaña firmando un empate ante sus aficionados que le sabe a muy poco. Sobre este partido habló su técnico Fran Alcoy, que comenta que "defendimos mal uno de tantos balones parados que concedimos. Es una lástima, porque sin ser un partido brillante por ninguna de las dos partes, lo tenías ganado. Cuando entras en el descuento ganando debes tener el empaque para no conceder ese balón parado y si lo concedes ser contundente. Se queda un sabor amargo, pierdes dos puntos, nuestro partido no fue bueno, fue espeso, pero nos faltó oficio a última hora ante un Alzira que no hizo nada".

"Nosotros tendríamos que haber demostrado más tras el gol y por jugar en nuestra casa"

Todo se le puso de cara a los ejidenses con el 1-0 de Jorge García a los siete minutos, ya que según el entrenador celeste "ese gol nos tenía que haber dado tranquilidad, para por lo menos en campo contrario haber hecho más cosas y exigirle más al rival. Es verdad que el campo está impracticable, te resbalas y produce mucha inseguridad. Los inicios de campeonatos son difíciles, el esfuerzo es bueno, pero no podemos estar satisfechos". Alcoy reconoce que "tampoco es injusto que el Alzira se lleve un punto, ambos hicimos poco. Nosotros deberíamos haber demostrado más, sobre todo tras el gol y por jugar en casa".

Como ya se sabía, "ganar partidos es muy difícil y perderlos muy fácil", recalcando el técnico del cuadro del Poniente almeriense que "se suma un punto y hay que corregir cosas, pero por cómo ha acontecido, que no quedaba nada ya, te queda esa espinita". Ahora el plantel celeste se centra en su próximo duelo, el que le medirá a domicilio al Socuéllamos el próximo fin de semana. "He jugado muchos partidos allí y no vas a jugar al fútbol, vas a jugar a lo que ellos quieran. Es una caja de cerillas de césped artificial. Esto es muy largo, hay que ir compitiendo y mejorando", concluye Fran Alcoy.