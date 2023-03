Las Norias da ejemplo y condena a un presunto agresor de su equipo

Suele ser habitual ver a clubes que protegen a miembros ya sean jugadores o entrenadores después de una acción violenta. No ha sido el caso de Las Norias, que ha lanzado un comunicado condenando lo ocurrido el pasado domingo en su campo, cuando el colegiado Muñoz Ramos tuvo que suspender el encuentro entre el equipo local y el Huércal, de Primera Andaluza después del intento de agresión del jugador local Yassine Ech al árbitro.

El partido, que acabó con 16 tarjetas (siete de ellas, rojas), iba 1-2 a favor del líder después del doblete de Lee, que volteó el tanto inicial, en propia puerta, de su compañero Prospa. En el minuto 85 se produjo una tangana entre ambos encuentros, siendo expulsados cuatro jugadores locales y dos visitantes. En la trifulca el local Manuel Tarifa "golpeó con el brazo el abdomen del entrenador visitante [Fran Benavente] con uso de fuerza excesiva, mientras este sujetaba el balón tras haber señalado un libre directo en la zona anexa al banquillo visitante, no precisando asistencia médica", según se puede leer en el acta arbitral. Además, Yassine Ech, también de Las Norias "golpeó con su puño derecho cerrado la cabeza del delegado del equipo visitante [José Jesús Ceamos González] con uso de fuerzaexcesiva, no estando el balón en juego, impactando en su parte frontal de la cabeza, provocándole un enrojecimiento, no precisando asistencia médica".

Después de la expulsión de Yassine Ech, este fue a agredir al árbitro principal, como indica el acta redactada tras el encuentro: "Don Yassine Ech Chafiy, aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí de forma despectiva y violenta en los siguientes términos: '¿A mí por qué me expulsas, capullo, me cago en tu puta madre, hijo de puta', a la vez que se abalanzaba a escasos centímetros, lanzándome una patada a la altura de la tibia que puede esquivar gracias a ser sujetado por varios sus compañeros de su equipo, no produciéndose ningún impacto físico, requiriendo la necesidad de retroceder algunos metros temiendo por mi integridad física".

Lo último provocó que Muñoz Ramos, que tuvo que ser escoltado por las Fuerzas del Orden Público, tanto del terreno de juego como de las instalaciones (también fue escoltado el conjunto visitante, según refleja el trencilla en el acta), suspendiese el encuentro, pronunciándose ahora Las Norias en un comunicado. En el mismo condena lo sucedido, indicando que tomará medidas tanto con los jugadores implicados, como por el público, después del lanzamiento de algún objeto desde la grada (Muñoz Ramos señala en el acta arbitral que cayó una lata de refresco cuando el trío arbitral era escoltado hacia vestuarios).

"No podemos ni queremos mirar hacia otro lado tras el triste acontecimiento que ocurrió este domingo pasado (...). En primer lugar, queremos condenar cualquier tipo de violencia en nuestras instalaciones y en nuestros equipos (...). Nos avergüenza que un colectivo arbitral o equipo rival venga con la sensación de inseguridad por culpa de una minoría, que por desgracia a veces hay", se puede leer en el comunicado público de la entidad ejidense.

"Ya hemos tomado las medidas pertinentes como club respecto a nuestro jugador (...). Al árbitro, pedir públicamente disculpas porque ninguna persona que esté trabajando debe sufrir un acto de este tipo o similar, como dice nuestro lema, esperemos que sigas formándote y este incidente no te haga perder la ilusión. A nuestra federación almeriense, lamentamos profundamente el incidente y trabajaremos mano a mano junto a vosotros para que no se vuelvan a repetir estos actos que hacen tanto daño a nuestro club, a nuestro pueblo y, por supuesto, a nuestro fútbol", continúa el comunicado.

"A nuestros rivales, esperemos que seáis siempre bien recibidos y ante cualquier incidente no dudéis en pedir ayuda de nuestro club. No tiene sentido seguir jugando si el entorno no es seguro. Hay límites que nunca se deben traspasar. A nuestros jugadores y cuerpos técnicos, sin duda la piedra angular de nuestro club, os pedimos respeto y empatía y que tratemos a los rivales como nos gusta que nos traten a nosotros fuera. Y respeto hacia el colectivo arbitral, que también está en formación y son personas, incluso conocidos muchas veces", expira el ejemplar comunicado. Los locales Manuel Tarifa, Óliver Yepes y los visitantes Jesús y Prospa también fueron expulsados en la tangana. Las diferentes sanciones se conocerán este viernes.