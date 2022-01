Pantomima al cubo

Menuda bicoca para el Cartagena, la misma que debió haber tenido la UDA en Lugo. A partir de ese antagonismo en la interpretación de la norma vigente, se puede afirmar a las claras que la competición ha sido adulterada. Lo peor de la pantomima que se escenificó en el Estadio Mediterráneo no fue la pérdida de tres puntos, que ya es importante en una competición supuestamente profesional, sino lo que puede conllevar de cara al futuro.

Desde el pasado 11 de diciembre, con victoria ante el Zaragoza, no ha competido la UDA en liga de una forma seria, y habrá que ver cuándo podrán los de Rubi entrar de nuevo en escena, en igualdad de condiciones, lo que no solo significa dar negativo en la prueba del Covid, sino el poder entrenar con un margen de tiempo suficiente con el fin de volver a rendir físicamente e interiorizar de nuevo el aspecto táctico.

Si solo fuera por la pérdida de tres puntos, daría por válido todo este desaguisado, pero desgraciadamente no es así. Lo de la Copa del Rey, que podría haber sido ilusionante para una UDA con una ventaja sustancial sobre el tercer clasificado, ha pasado a engrosar la lista de pantomimas en este juego macabro en el que han involucrado al club rojiblanco, como dio a entender Rubi al final del choque. Ahora no queda otra que buscar soluciones para que el buen trabajo de antaño no caiga en saco roto.

Como datos para la esperanza cabe destacar el rendimiento superlativo de Pozo, la recuperación de Robertone o la confirmación de Robles. Incluso los destellos que va mostrando Appiah. Sin embargo las notas negativas las pusieron Fernando, que esta vez sacó a relucir su punto flaco, las salidas, y si me lo permiten, Sadiq.

Puede que hubiera acuerdo del delantero con el club para permanecer en Nigeria, pero ante una emergencia extrema hay que reaccionar. Cualquier aficionado que haya visto, analizado y gozado con la entrega de una más que mermada UDA puede pensar que, a tenor del desarrollo del encuentro, la presencia de Sadiq hubiera resultado decisiva, no solo para no perder, sino para incluso haber vencido. Por cierto, firmo el empate para la próxima jornada en Las Palmas.