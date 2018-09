Pésame al Teruel y presentación de Fran

El presidente Ramón Sedeño hacía público ayer lo que ya dijo en privado a Carlos Ranera (su homólogo en CV Teruel), que "Unicaja está a disposición del CV Teruel para lo que haga falta" ante la muerte de Vinicius Noronha, que ha sido muy sentida por parte del club: "El dolor que nos asaltó no se ha disipado lo más mínimo, sino todo lo contrario; la primera reacción es la de no creerte una noticia como esa, y pasadas las horas ya tomas conciencia del vacío; no ha jugado en Unicaja, pero eso no importa lo más mínimo para darle desde Almería, desde nuestro club, un homenaje a un gran jugador y a una gran persona que nos ha dejado".

Lo que dijo al mandatario naranja lo ha trasladado "a la fiel afición turolense", haciéndose cargo "de lo que están pasando". Ha emitido el más sentido pésame "a su familia y sus seres queridos, entre los que está Fran Ruiz". Antes de centrarse en presentar al receptor cordobés añadía una curiosidad: "Con Vinicius Noronha se ha producido una conexión curiosa, ya que su primer partido con Teruel lo jugó aquí en Almería, en El Ejido, en la Supercopa que inició nuestro triplete, y en Almería, desgraciadamente, también jugó el último, en la final de la Superliga que cerró su triplete, así que se ha ido habiéndolo ganado todo".

Pero la vida sigue y la rueda de prensa era especial no solo por un motivo triste, sino por otro "fantástico" como es "el inmenso placer de haber 'recuperado' a Fran Ruiz para que vuelva a vestir el verde que ya lució e hizo brillar en su etapa de juvenil". Cordobés de nacimiento y andaluz de sentimiento, "es más bien universal, reconocido, respetado y admirado por todos sitios", lo que ha dicho que también sucede en el vestuario.

La afición está muy contenta con su fichaje porque "es de esos jugadores que se alimenta de la grada". Fran Ruiz mostraba su ilusión: "Estoy ya deseando vivir el Moisés Ruiz, es parte de mi juego, entro a jugar y lo necesito, estar cerca y hacer sentirlo a la gente que está viendo el partido, al fin y al cabo son uno más, muy importante para nosotros. Espero el primer partido en casa y empezar a disfrutar".