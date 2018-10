El Plus Ultra debuta con buen pie en Las Chocillas

Tras perderse las tres primeras jornadas de competición, quedando aplazados sus encuentros correspondientes debido a que la entidad trataba de solucionar una deuda federativa que le impedía entrar en competición, el Plus Ultra CF finalmente pudo debutar en la presente campaña y lo hizo con una merecida victoria por 2-0 en Las Chocillas ante el Comarca de Níjar. Como años anteriores, el conjunto capitalino, pese a su problema administrativo anteriormente citado, el Plus Ultra sigue siendo un claro candidato a luchar por el ascenso de categoría, aunque esta temporada se va a topar con equipos como el Pavía, al que empató en Viator (1-1) y es el único conjunto que no conoce la derrota todavía (junto con los ultristas) y además se hace fuerte en la primera plaza de una tabla clasificatoria en la que el Roquetas CF ya ha visto reflejado su primer triunfo del curso. Los roqueteros se impusieron por 0-1 a un Cantoria que volvía tras dos semanas de descanso por caprichos del calendario. Por su parte, el Garrucha suma y sigue en la parte alta tras imponerse por 1-2 a Los Molinos, que junto al Cuevas, son los únicos cuadros que no saben aún no lo que es ganar. De hecho, los del Almanzora no han logrado punto alguno en tres jornadas.