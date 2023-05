El Poli Almería se jugará el ascenso sin público

El Poli Almería se jugará el ascenso a Tercera RFEF sin la presencia de su público dentro de las instalaciones al desestimar el Comité de Apelación este viernes el recurso de apelación interpuesto por el club almeriense contra el acuerdo del Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva, que sancionó al Poli Almería con la clausura del terreno de juego y un punto en la clasificación tras los incidentes frente al Alhaurín de la Torre.

En ese último encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de los Ángeles jugadores del conjunto malagueño se enzarzaron en una trifulca con algunos seguidores almerienses, clausurando el Comité de Competición la instalación durante un partido y quitando a ambos equipos un punto en la clasificación (el Alhaurín ya lleva cuatro) y sancionando con 22 encuentros a tres futbolistas diferentes. En concreto, al local Diego Felices le cayeron cinco partidos por "agredir a un contrario sin generar lesión" y cinco y doce, respectivamente, a los visitantes José Sánchez y Adrián Jarauta por "provocar la animosidad del público, produciendo incidentes de carácter grave" y "agredir al público lanzando una botella de plástico produciendo una herida sangrante a un aficionado" en el del segundo.

El Comité de Apelación alega que la prueba videográfica aportada por el Poli Almería "no se encuentra la grabación en su totalidad, sino que según el recurrente es un corte videográfico; consecuencia de lo anterior, la prueba no puede ser admitida por no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 96 del Código de Justicia Deportiva". El club almeriense puede recurrir en el plazo de diez días ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, si bien el encuentro se disputará el domingo, a las 12:00 horas en horario unificado.

El Poli Almería recibirá al Rincón, campeón del grupo II de División de Honor, siendo el almeriense el único equipo que depende de sí mismo para ocupar la segunda plaza de ascenso a Tercera RFEF. El conjunto dirigido por Carlos Hinojo, con 55 puntos, celebrará el ascenso en caso de ganar. También le vale el empate si el Mijas La Laguna, con 53, pierde en su feudo ante el San Pedro (se juega meterse en una Copa de Andalucía, preámbulo de la Copa del Rey) y el Alhaurín de la Torre, con 52, no vence en su visita a un Almuñécar City, que también busca clasificarse para el torneo copero. Los almerienses también suben si pierden y no ganan ninguno de sus dos perseguidores.

Aunque respetan la decisión de los dos comités, desde el club almeriense no entienden la sanción, sin la cual ahora estarían a un solo punto de lograr su objetivo, al tratarse de un incidente extradeportivo alejado del equipo, alegando que han sufrido situaciones similares en otras instalaciones, sin el mismo castigo para el conjunto de casa; incluso en competiciones superiores, con equipos a los que se le ha cerrado el campo, pero no han visto modificada su puntuación. No será el Poli Almería el único perjudicado, desperdiciando la empresa que regenta el bar de la Ciudad Deportiva de Los Ángeles una oportunidad de oro para hacer caja. A pesar de no poder acceder público, un buen número de aficionados intentará ver el partido desde diversos puntos de La Molineta. Tal es la expectación que algunos seguidores, como los miembros de la peña Ojoyeso, harán noche el sábado para disfrutar a la mañana siguiente una buena visibilidad desde los exteriores de la instalación.