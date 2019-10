El Poli viaja a Linares sin complejos

Los números no engañan. El Polideportivo Almería, gracias a los siete puntos (en tres partidos) que suma en su casillero de premios fuera de casa, es por el momento el tercer mejor visitante de todo el Grupo IX de la Tercera División. Y quiere seguir siéndolo, aunque este domingo tenga una dificilísima salida a tierras jiennenses. Allí le espera nada más y nada menos que el líder, un Linares Deportivo que no ha cedido punto alguno, siendo el único que cuenta sus encuentros por victorias. Seis triunfos en seis duelos que le han otorgado una más que merecida primera plaza que, sin embargo, no asusta a los almerienses.

HORARIOS GRUPOS IX y XIII Grupo IX · 7ª jornada



Almería B-Huétor Vega 12:00

Loja-Huétor Tájar 12:00

Maracena-Malagueño 12:00

Melilla-Torreperogil 13:00

CD El Ejido-Porcuna 17:00

Real Jaén-Vélez 17:30

Linares-Poli Almería 18:00

Motril-El Palo 18:15

Antequera-Mancha Real 18:30

Torredonjimeno-Alhaurín 18:30 Grupo XIII · 7ª jornada



Minerva-Churra 11:30

Lorca FC-Cartagena FC 11:30

Lorca Dep.-El Palmar 17:00

Totana-Cartagena B 17:45

Pulpileño-Plus Ultra 18:00

Muleño-Mar Menor 18:00

UCAM B-Murcia Imp. 18:00

Mazarrón-C, de Murcia 18:00

Águilas-Los Garres 18:30

Huércal-Overa-Minera 19:00

El respeto es máximo, pero los de Álvaro García Búrdalo viajan a Linarejos sin ningún tipo de complejo, a tratar de hacer valer su etiqueta de efectivo foráneo y frenar la racha de un cuadro jiennense que a principios de semana tuvo un gran gesto vía redes sociales con el rojiblanco Adri Miranda, que se perderá lo que resta de temporada por lesión.

Como locales actuarán UD Almería B y CD El Ejido

El filial abrirá la jornada recibiendo en el Mediterráneo (al no estar disponible el anexo por el césped) al colista Huétor Vega, ante el que los de Esteban Navarro pretenden sacarse la espinita de su primera derrota del curso como locales sufrida el pasado fin de semana ante los linarenses (0-1).

Los del Poniente, por su parte, abrirán las puertas de Santo Domingo al Atlético Porcuna con la mente puesta en seguir invictos como locales y, a ser posible, quedarse con todo el botín de puntos para empezar a engancharse a la zona más alta de la tabla clasificatoria y encadenar su quinta jornada seguida en positivo.

El Huércal-Overa, obligado a salir del bache en casa

Cuatro derrotas consecutivas han provocado que el Huércal-Overa CF, como no podía ser de otra forma, encare esta séptima jornada no solamente con la necesidad, también con la obligación, de obtener un resultado positivo que le permita salir del bache, dar confianza al vestuario y relajar el ambiente sobre la figura del técnico Fran Marín, que quedaría muy tocado si el cuadro huercalense pierde en El Hornillo ante el CD Minera este domingo (19:00). Derrota que, además, podría llevar al Huércal-Overa a los puestos de descenso.

Por su parte, el Atlético Pulpileño, también como local, se medirá a las 18:00 al CD Plus Ultra, ante el que los de Sebas López tratarán de volver a la senda del triunfo después de tres jornadas sin vencer.