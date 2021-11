El Poniente Almeriense será testigo de la última cita de las XCM Series Almería

La temporada 2021 se va acercando a su final y, por ello, ya son muchas las competiciones de carácter regional y provincial que van cerrando su carteles y conociendo a sus nuevos campeones y campeonas. Es el caso también de las XCM Series Almería 2021, cuya última cita está fechada para el domingo 21 de noviembre en Felix. En este municipio de la comarca del Poniente Almeriense se disputará la IV Media Maratón BTT Balcón del Poniente del C.D. Costa Racing Team como colofón final a un novedoso provincial que ha hecho las delicias de los 'bikers'.

Los participantes están convocados a las 10 horas en la Plaza del Ayuntamiento, desde donde saldrá un circuito circular de 32,89 km en dirección a la calle La Fuente. Habrá un primer tramo neutralizado de unos 500m por el casco urbano antes de alcanzar el medio natural discurriendo por caminos de tierra y por pista forestal. La organización ofrecerá un avituallamiento para reponer fuerzas en el punto kilométrico 14 de carrera.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán cumplimentar en este enlace antes del 17 de noviembre, si no se alcanza antes las 300 plazas dispuestas por la organización. El precio es de 25€ para corredores federados y 35€ para no federados, con posibilidad de inscripción 'in situ' en caso de quedar dorsales libres. Se pondrán inscribir todas las categorías, masculinas y femeninas, de cadete a máster 60.

Clasificación por clubes

A esta última cita, llega C.C. Oxygenbike Team liderando la clasificación por clubes con sus 480 puntos logrados hasta el momento. Le sigue en segundo lugar el C.D. Pedalbike Huércal Overa con sus 415 puntos, mientras que el C.D. Bikestore Almería suma 335 puntos lo que le mantiene en tercera posición.

Así, tal como estaba programado, con esta cita se completará el circuito de cinco emocionantes pruebas de BTT de larga y media distancia, que ha tenido sus sedes anteriores en Laroya, Fines, María y Lubrín.