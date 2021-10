El CD El Ejido quiere meter una marcha más

Se sabía que no iba a ser fácil y el Club Deportivo El Ejido lo está viviendo en sus propias carnes. El plantel celeste, creado para tratar de pelear por un puesto el próximo curso en la Primera RFEF, se encuentra actualmente en mitad de la tabla, con una victoria en cuatro partidos, habiendo sumado solamente un punto en los dos últimos que ha jugado. Así, el conjunto ejidense está muy necesitado de alegrías que puedan darle la confianza y la fuerza necesaria para meterse de lleno en esa lucha por las primeras plazas del Grupo V de Segunda RFEF, las que le darían el derecho a pelear por su ambicioso objetivo.

El equipo de Fran Alcoy, funciona. Sus maneras se ven bien sobre un terreno de juego, pero desgraciadamente no tanto en los resultados. Los del Poniente generan numerosas ocasiones, pero no están teniendo el acierto de su lado y ya son muchos puntos que se ha dejado en el camino pese a haberlos merecido. No cabe duda de que el CD El Ejido debe meter una marcha más, dar un golpe sobre la mesa y empezar a tratar de sumar de tres en tres, comenzando por su complicado envite de este domingo frente a un Calvo Sotelo Puertollano que es cuarto en la clasificación, pero solamente con dos puntos más que los almerienses.

Los manchegos llegan de perder el miércoles el Trofeo JCCM frente al Talavera por 0-2

Para esta contienda podría haber una gran novedad en la expedición ejidense, la del polivalente Adán Gurdiel, cuya incorporación al plantel de Alcoy se hacía oficial este mismo viernes, un día después de conocerse la baja definitiva en la entidad, por motivos de salud, de Barril. El leonés, que puede jugar tanto de lateral derecho como de extremo, podría disfrutar de sus primeros minutos como celeste en territorio manchego, en un choque que será televisado por Footters y la televisión de CMM Play.