El Pulpileño empata sin goles en Mazarrón (0-0)

Gran partido para despedir el año futbolístico en un abarrotado Municipal, que salió contento con la actuación de los suyos y con el desarrollo en general. Los dos equipos no especularon en esfuerzo e intensidad, pero por ocasiones mereció algo más el cuadro local, que despide 2019 puestos de play-off, fruto de la gran labor realizada y no de la casualidad. En la segunda mitad, a pesar de quedarse con uno menos, el Pulpileño no lo notó sobre el campo, abortando Raúl las ocasiones.

Ficha Técnica

Mazarrón: Iván, Josema, Chiky, David, Nacho(Cayu), Serrano, Dani Morales, Xavi(Andreo), Musoni, Diego, Alvaro.

Pulpileño: Raúl, Manzano, Carlos, Ruiz, Cubero, Pier, Emilio(Mada), Jordan(Pico), Juan Arcas, López(Adri), Santi Bernal.

Árbitro: Olmos Abellán. Amonestó al local Xavi y al visitante Emilio. Expulsó por doble amarilla al visitante Juan Arcas en el min.66.