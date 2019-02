El Pulpileño gana el derbi en El Hornillo

El Atlético Pulpileño se llevó los tres puntos de El Hornillo en un derbi que se decantó del lado visitante gracias al solitario gol de Ibu en el minuto 60. Los de Sebas López fueron vencedores de un igualadísimo duelo entre almerienses al que ambos llegaban necesitados aunque por objetivos muy distintos. Por un lado, los huercalenses querían retomar la senda del triunfo para poner tierra de por medio con un descenso del que no logra despegarse todo lo que le gustaría, mientras que los de Pulpí buscaban su cuarta jornada en positivo para acercarse más aún a unos posiciones de play off para las que es un claro candidato, al igual que la pasada temporada.

EL DATO Los de Pulpí no han perdido en ninguna de sus seis visitas a casa de los huercalenses en Tercera División

Pese a las diferencias clasificatorias, no hubo un claro dominador. La primera mitad fue muy disputada en un campo de El Hornillo en el que el cuadro pulpileño no había conocido la derrota en sus cinco visitas anteriores, con cuatro empates y una victoria en su historial. Y el maleficio del derbi como local se mantuvo para los anfitriones, que no pudieron dar una alegría a sus fieles ante sus vecinos de Pulpí. En el minuto 60’, Ibu se aprovechó de un rechace en el área de los huercalenses para batir a Cristian e inaugurar un marcador que ya no se movería más, aunque ambos conjuntos gozaron de ocasiones para ello.