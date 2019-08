René: “Vienen fuerte, esto no va a ser un pasatiempo para Al-Sheikh”

Como se esperaba, el primer jugador de la UD Almería en hablar tras un fin de semana frenético y de incertidumbre, tras tomar Turki Al-Sheikh las riendas del club, fue René Román, capitán rojiblanco. Lo hizo este lunes, en el primer programa de actualidad del medio oficial de la entidad que se grabó tras el terremoto mediático del cambio de propiedad del club rojiblanco tras 16 años con Alfonso García como presidente.

El plantel tuvo su primera toma de contacto sobre el verde con Pedro Emanuel, su nuevo entrenador, y el guardameta del conjunto almeriense afirmaba que “las sensaciones que desprende son que se adapta mucho al grupo, que viene con ganas, con mucha hambre, y por lo que se ha podido ver desde el primer entreno es una persona competitiva al 200%. Eso nos va a venir bien al grupo, su prioridad es ver que el grupo está bien. Ha tenido la suerte de encontrarse un vestuario sano”.

Pese al poco margen de preparación que queda, con el inicio liguero a la vuelta de la esquina, René comenta que el entrenador luso “sabe que vamos contrarreloj, pero hay mucha ilusión y tenemos muchas ganas de que la competición comience. Viene para ayudarnos y hay un objetivo común: que la UD Almería esté lo más alto posible. Es un proyecto ambicioso, todos nos jugamos mucho, pero a partir de ahora todos tenemos que pelear codo con codo para que esto salga adelante”.

Sobre la incertidumbre vivida a lo largo del pasado fin de semana, el cancerbero reconocía que “no es algo nuevo, en el vestuario todo sigue igual. Es cierto que el único cambio fuerte fue el del cuerpo técnico, pero en cuanto a tu rol como futbolista esto es la misma historia todos los años, hasta el 30 de agosto ninguno estamos exentos de que podamos salir o podamos entrar. Esto es fútbol y está montado así. Por experiencia, en Cartagena a falta de tres días me quedé sin equipo. Nosotros ahora en el vestuario seguimos con la máxima ilusión posible”.

El gaditano tuvo muy buenas sensaciones tras visitar el viernes al jeque en Almerimar, en lo que al proyecto se refiere, y confiesa que “estábamos en un Almería en el que había que ir poco a poco, la permanencia y tal... Pero salimos de la reunión diciendo que esta gente viene fuerte. Creo que traen un proyecto ambicioso, no se van a conformar con poco. Esto no va a ser un pasatiempo para Turki Al-Sheikh, una persona de tanto prestigio, según nos hemos informado, no creo que venga a jugársela aquí a Almería. Viene con todas las de la ley. Vienen bastante fuertes”.

Para finalizar, el capitán de la UDA mandó un mensaje alto y claro para todos los fieles seguidores rojiblancos, a los que también ha invadido, e invade, la incertidumbre desde el pasado viernes: “Que la gente vaya viendo que van a cambiar muchas cosas y previsiblemente a mejor, pero sobre todo que ganemos los primeros partidos para que la gente se ilusione. A la afición le pido paciencia”.