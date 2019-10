René: "Tenemos que recuperar el espíritu competitivo"

René Román no se esconde cuando llueve más fuerte y hoy daba la cara en sala de prensa ahora que arrecian las críticas por la acción que supuso el tanto de la igualada del Alcorcón: "El fútbol es un juego de errores y aciertos. Fallo yo y asumo mi responsabilidad, no ha sido la primera vez ni será la última. No me entiendo con De la Hoz y el balón se queda muerto, hay que minimizar los errores y dar la mejor versión para que el míster decida", explicaba el gaditano acerca de la desafortunada acción en Santo Domingo.

El director general del club, Mohamed El Assy, apuntaba a "relajación" del vestuario tras las seis primeras jornadas sin conocer la derrota, si bien René matiza que lo que deben hacer es recuperar la competitividad: "Nos conocemos todos, está todo tan globalizado que en varias jornadas nos conocemos. Nuestra idea es recuperar ese espíritu competitivo que quizá se haya perdido un poco. La verdad es que fue una pena que se escapase el partido de Alcorcón tras remontarlo con casta".

El de El Bosque espera que ante el Alcorcón el equipo vuelva a ser el de las primeras jornadas porque ante los alfareros ya vio 'brotes verdes' respecto a la actitud: "Cada partido es una historia distinta y hay que prepararlo de forma diferente. Quizá el Extremadura venga de una derrota dura en casa a ponérnoslo difícil, rearmándose defensivamente. Hay que recuperar ese espíritu competitivo porque si no, estás muerto".

Los 4 puntos sobre 18 posibles pesan como una losa, pero René recuerda que siguen ocupando el segundo puesto: "La clasificación ahora no vale mucho. Con mente fría, fuera del ambiente negativo que hay, la tabla marca datos y dice que somos el segundo mejor equipo de la categoría en la jornada 12 sin bajar del cuarto puesto. Algo estaremos haciendo bien porque los números hablan. Ni más ni menos que 20 equipos se cambiarían por nosotros".

El capitán indálico está convencido de que un triunfo lo va a cambiar todo para bien: "El equipo está necesitando ya una victoria que tuvimos en la mano en Alcorcón y perdimos al final por un error tonto. Jode, pero entras al vestuario y ves las caras de enrabietados y te da para creer en este equipo. Tiene que llegar cuanto antes y espero que sea el domingo".

Ahora están inmersos en un bache en el que todo se da en contra, pero espera que pronto sople de nuevo el viento a favor: "Hay que aprovechar los momentos, cuando estás bien todo te viene de cara y ahora está viniendo en contra. No es excusa, con nuestro trabajo y las mejoras que estamos implementando tienen que llegar los buenos resultados. La línea era muy buena y son 6 partidos sin victoria".