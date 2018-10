Respeto al contrincante y viceversa

La cuesta se empina ahora para la Unión Deportiva Almería. Después de la derrota ante el Córdoba, inesperada pero merecida por el poco nivel mostrado en el Nuevo Arcángel, los rojiblancos tienen ahora una serie de partidos ante equipos llamados a pelear por el ascenso, lo que obligará a los de Fran Fernández a mostrar su mejor nivel tras el traspiés del pasado fin de semana.

Como Fran tambiés es de la filosofía del partido a partido, la primera piedra en el camino es la Unión Deportiva Las Palmas de Fidel. Los canarios tienen una delantera que asusta y aunque en las últimas jornadas les está costando ver puerta, la sola presencia de Rubén Castro ya de por sí es sinónimo de peligro para la meta del gaditano René. "Es un club de Primera con una plantilla prácticamente de Primera. Como bloque funciona muy bien porque está muy bien trabajado por su cuerpo técnico, pero es que además tiene jugadores de superior categoría que han sabido adaptarse a la competición. Tiene grandes individualidades, pero en lo colectivo son muy fuertes y puede manejar diferentes opciones de juego. Tiene la plantilla más completa de Segunda División", lo que no quita que el técnico almeriense sea ambicioso y crea que es posible hacerles daño con sus armas y lograr una victoria que dé prestigio a los rojiblancos: "Nosotros no vamos a salir pensando en ellos, sino en nosotros mismos, siendo inteligentes y desarrollando un plan de partido para ganarlo y para que sean ellos que los que se preocupen de nosotros. Esto va a ser fundamental".

Como también lo será el mantener un alto nivel de intensidad como la había exhibido antes de la cita ante el Córdoba y que tan buenos resultados le había proporcionado. De todas formas precisaba el míster almeriense que "pero además hay que tener en cuenta otros factores futbolísticos, como dominar las distintas facetas del juego". Fran Fernández pronosticaba un partido "complicado y largo, que será diferente al que disputamos anteriormente en casa frente al Reus, por lo que no haremos una presión muy alta debido a las características del adversario".

Además del rival, uno de los problemas que va a tener el Almería es que no contará con Corpas. Fran tiene en mente quién será su sustituto, pero no adelanta nada pues el almeriense le da mucha importancia al último entrenamiento. "Quien entre en su puesto estará preparado. Manejamos distintas alternativas y otros futbolistas tendrán su oportunidad, pero el puesto hay que ganárselo en los entrenamientos, en el campo, no aquí, en rueda de prensa, diciendo que se tienen muchas ganas. Esto es innegociable".

En el Nuevo Arcángel, el Almería tuvo mucha posesion de balón, pero no se tradujo en buen juego. En este partido, los amarillos deben ser más pragmáticos, sobre todo porque lo normal es que sea Las Palmas quien domine. "Tuvimos la posesión en Córdoba y no dispusimos de ocasiones; lo importante es generar ocasiones. El Málaga es uno de los que menos tienen y está primero en la clasificación. Está claro que teniendo el balón, también defiendes con él, pero hay que saber qué hacer con él, que fue lo que no supimos llevar a cabo en Córdoba. Este un aspecto que hemos trabajando y en el que tenemos que mejorar", para darle una alegría a los aficionados: "Queremos darle una alegría a nuestros aficionados, sobre todo después de que fueran en gran número a Córdoba y no pudimos satisfacerles. La derrota está olvidada, hemos aprendido de ella y aunque nos vayamos a enfrentar ante uno de los mejores equipos del campeonato, el encuentro nos llega en un buen momento porque estamos bien".

Finalmente, Fran Fernández quiso transmitirle suerte a Francisco en su nueva etapa en la Sociedad Deportiva Huesca. "Le deseo que le vaya muy bien. Es bueno que los técnicos almerienses vayamos teniendo más oportunidades y esto se consigue con la confianza de los clubes", finalizó el técnico la rueda de prensa en el Mediterráneo.