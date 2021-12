Robertone: "Ya me encuentro para jugar"

Con un mes de retraso sobre el tiempo estimado debido a una inoportuna recaída para recuperarse de la lesión muscular producida en el choque ante Las Palmas, Lucas Robertone podrá será de la partida el próximo sábado coincidiendo con la visita al Juegos Mediterráneos del Real Zaragoza (18:15 horas). El centrocampista argentino causaba baja el 9 de octubre y, aunque en un principio estaba previsto que apenas estuviera un mes en dique seco, al final ese periodo resultó el doble.

Ahora el jugador se muestra satisfecho por haber superado el trago y admite que está listo para volver a ayudar al equipo: "Estoy muy feliz por haber vuelto con el equipo, se me hizo un poco larga la espera con la lesión, pero por suerte ya me encuentro bien y puedo estar a disposición del míster. Fui en la convocatoria del último partido porque ya me encuentro para jugar y cuando él lo disponga, estaré".

De la visita al Fernando Torres de Fuenlabrada reconoce que fue lo dura que habían previsto: "El partido fue duro, sabíamos que iba a ser aguerrido porque es un rival difícil en su campo, en pocos momentos pudimos encontrar nuestro juego y se nos hizo un poco cuesta arriba. Creo que el empate es un buen punto en ese campo, no perder y seguir la racha de invictos".

En el horizonte aparece un rival, el Zaragoza, que en los últimos tiempos se ha convertido en un partido marcado en el calendario por la rivalidad existente entre aficiones, y luego la visita al País Vasco para medirse a la SD Amorebieta en la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey: "Estos dos días vienen bien para despejarse un poco la cabeza, recargar energías y encarar estos dos partidos de Liga y Copa de la mejor manera para intentar ganar los tres".

Sobre el primero de los cruces, el liguero ante el conjunto maño, el ex de Vélez Sársfield recuerda que será un rival complicado y prefiere dejar en segundo plano la visita copera: "El Zaragoza juega bien al fútbol, pero en nuestro campo venimos haciendo buen trabajo, espero que sigamos por este camino y no perdamos esa racha en el Mediterráneo. Toca descansar, pensar en Zaragoza y tratar de sumar de a tres y luego seguiremos viendo en los restantes partidos".