Roquetas de Mar organiza la Final Four infantil este fin de semana a nivel provincial

El primer equipo roquetero en abrir la competición será el infantil masculino de Carlos Peral , a las 10:30h, el BM. Roquetas A que acabó la liga regular en la segunda posición con 27 puntos (13 victorias, 1 empate y 2 derrotas). Como rival tendrá a los ejidenses del Magar BM. Murgi , terceros clasificados con 21 puntos (10 victorias, 1 empate y 5 derrotas), a los cuales los rojillos han conseguido vencer en las dos ocasiones que se vieron en la liga regular (23-15 en casa y 15-20 fuera). No obstante los chicos de Carlos Peral no podrán descuidarse porque una derrota este próximo sábado los deja fuera del CADEBA, ya que para la provincia de Almería solo hay dos plazas para la fase final CADEBA, los dos equipos que juegen la gran final masculina.

Calendario completo

SÁBADO 23 MARZO



09:00h - Semifinal femenina 1 - Alborán Formación Base Huercal vs Cajamar Urci Almería

10:30h - Semifinal masculina 1 - BM. ROQUETAS A vs Magar BM. Murgi

12:00h - Semifinal femenina 2 - BM. ROQUETAS A vs BM. Bahía de Almería A

13:30h - Semifinal masculina 2 - BM. Bahía de Almería A vs Modas Ilusión Base Huercal

DOMINGO 24 MARZO



09:00h - 3º / 4º puesto infantil femenino

10:30h - 3º / 4º puesto infantil masculino

12:00h - FINAL infantil femenina

13:30h - FINAL infantil masculina