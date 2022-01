Rubi: "Confío en mi grupo, somos firmes aspirantes a las dos primeras plazas"

El Almería se marchó de Lugo con las manos vacías y prolongando el bache de este inicio de 2022, en el que apenas ha podido sumarse un punto de nueve posibles, si bien Joan Francesc Ferrer 'Rubi' puso énfasis en el carácter de su equipo para sortear todo tipo de adversiades: "Salimos fríos e imprecisos. Hacía tiempo que no nos marcaban un gol con una pérdida clara atrás [en alusión a la mala entrega de Appiah] y luego fuimos capaces de marcar, pero el gol no valió. Me voy orgulloso de los jugadores porque pelearon hasta el final. No sé cuántas adversidades más nos podemos encontrar en el camino"

El preparador catalán destacó el gran caudal ofensivo generado por el equipo, con dos goles anulados a instancias del VAR y expuso sus dudas sobre el hecho de que los árbitros consulten el monitor a pie de campo cuando son requeridos desde la sala VOR: "Cada uno opinará de nuestro juego. Hemos lanzado 12 saques de esquina y hemos merecido algo más. No me ha dado tiempo a ver los goles, pero si los ha anulado el árbitro será porque algo hay. Me sobra un poco la parafernalia de ir a monitor y ver la jugada porque siempre que acuden cambian la decisión".

Para el de Vilassar de Mar el punto de inflexión del choque pudo estar en la parada que Whalley le hace a Curro Sánchez en el minuto 60, ya que en caso de marcar el escenario podía haber cambiado por completo: "La ocasión de Curro nos hubiera dado mucha vidilla en el partido, porque había más tiempo. Luego está el tema de los descuentos, soy muy crítico porque no se ha jugado mucho en la segunda mitad y dieron cinco minutos".

Cuestionado por una posible crisis debido a la mala racha de resultados, Rubi recordaba las dificultades de trabajar con tantas ausencias y reiteraba su candidatura al ascenso directo: "Lo decís más vosotros que nosotros. Se ha visto un buen Almería, al que le faltaban jugadores. Desde el momento que se suspendió el partido hasta hoy nos hemos encontrado muchas piedras en el camino. Pese a todo, confío en mi grupo y somos firmes aspirantes a las dos primeras plazas".