Rubi: "Da rabia cuando creer que mereces ganar y no lo haces"

Rubi se mostraba contento en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla por la actuación de su equipo, lamentándose a la vez de no haber logrado la primera victoria fuera de casa tras una gran actuación coral del Almería.

Valoración: "Siempre da rabia cuando creer que mereces ganar y no lo haces. La forma ha sido así y yo prefiero que sea así, que tengas muchas ocasiones. Aunque perdones, significa que estás generando y haciendo un buen partido. Es una pena, el equipo ha ido de menos a más. Nos ha costado arrancar, pero luego nos hemos ido imponiendo y sacando el balón desde atrás. En la segunda parte nos ha faltado culminar una jugada. Este es el camino, felicito al equipo por el trabajo, pero no estamos tan contentos por el resultado".

Victoria fuera de casa: "No puedo decir cuándo, hacemos todo lo posible. No voy a hacer de ello una obsesión. Hemos empatado fuera de casa, haciendo un buen partido. Mantenemos la distancia. Hemos demostrado que queríamos gana. No hemos perdido, que era lo importante. El equipo compite bien, estoy muy tranquilo".

Sumar un punto o perder dos: "Me tengo que quedar con la realidad: sumar uno. La sensación es que hoy hemos estado muy cerca de ganar. Cuando te vas así, por un lado, es positivo porque has hecho méritos, el mejor del partido posiblemente ha sido Ledesma".

Cambios: "El partido estaba siendo de ida y vuelta, el Cádiz se había reforzado y hemos puesto trabajo y calidad con Íñigo [Eguaras] y Samu. Aportaron frescura. Con Embarba queríamos acabar alguna jugada de todas de esas que teníamos".

Ramazani: "Está en un momento muy bueno. Lleva de bólido a los defensas. Lo bonito que nos espera es la competencia que hay en la plantilla, nos retroalimentamos con el nivel. El que entra está obligado a hacerlo bien. Eso es muy bueno para nuestro equipo".

Pacheco: "La explicación es sencilla: es una decisión puramente técnica. He entendido que cómo ha ido la semana los jugadores que nos podían ayudar más en la portería eran Diego [Fouli] y Fernando. A ver si conseguimos que esté más animado y que tenga ganas de que esté con nosotros. Tengo que tomar decisiones en función de lo que voy viendo. No ha habido más".

2022: "A veces soy tan autoexigente que parece que nunca estoy contento. Ha sido un gran año, con un ascenso, ganando la liga en Segunda División. Ahora estamos haciéndolo bien en Primera. Ojalá el 2023 a nivel deportivo pueda seguir como hasta ahora".