Rubi: "Pido que se nos juzgue al final del partido y no durante"

Rubi ha mandado un mensaje optimista en la previa del encuentro de este sábado (14:00 horas) ante el Cádiz. El técnico catalán, que no descarta la presencia de Melero, asegura que salieron reforzados del Ramón-Sánchez Pizjuán al "hacer muchas cosas bien". Busca darle continuidad a esos aspectos positivos para lograr una nueva victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante un público al que le pide paciencia.

- ¿Cómo llega el Almería?

Con la necesidad de volver a ganar. Es evidente. También con la motivación de saber que si vencemos, salimos de esas posiciones en las que nos hemos metido en las últimas jornadas. Estamos dolidos de que se nos escapase el partido contra el Sevilla, pero reforzados al hacer muchas cosas bien. Algún pecado de juventud nos cuesta algún gol, pero plantamos cara y fuimos a por el partido. Merecimos mucho más. Este sentimiento está en el vestuario. Queremos repetir las cosas buenas.

- ¿Cuál es el alcance de las lesiones de Akieme y El Bilal Touré?

No llegan para mañana. Se están haciendo muchas pruebas para terminar de tomar decisiones correctas en sus tratamientos. Como no son lesiones de una semana, el diagnóstico se tiene que terminar de decidir y el club emitirá un comunicado de lo que se prevé con estos dos futbolistas. Somos pesimistas a corto plazo. Yo informo cuando hay dudas de lesiones a corta duración, pero de la de ellos dos se emitirá una nota.

- El Cádiz también llega con bajas.

Tenemos que trabajar como lo hacemos a nivel ofensivo, pero sin descuidarnos en defensa. Ellos pueden jugar 4-2-3-1 ó 4-4-2. Valoramos las dos opciones.

- ¿Buscará el Almería llevar la iniciativa?

Jugamos contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien (y estamos a dos puntos de ellos), incomoda mucho a sus rivales y dentro de su fútbol no es una prioridad tener el balón. Desde nuestra perspectiva, damos soluciones a nuestros futbolistas para que encuentren esos espacios, ellos defienden con muchos jugadores detrás del balón. El tema mental también es importante, no entrar en impaciencia y precipitación. No hay que querer meter el gol antes de hacer las cosas bien. Pido si puede ser el apoyo de la afición porque viene un rival rocoso, que se nos juzgue al final del partido y no durante. Habrá momentos de incomodidad.

- ¿Es el partido más importante en lo que va de temporada?

El último partido hasta que no has conseguido el objetivo es el más importante. Pero es cierto que viniendo de dos derrotas seguidas, es importante porque además haces que no sume el rival, ganas la diferencia de goles... Te compro la palabra importante en mayúscula. Cuando hemos necesitado victorias en casa en partidos concretos, el equipo siempre ha dado la cara y ha ganado. La confianza en que mañana sea así es total.

"Si cuando Ramazani falla un penalti en Valencia, empiezo a chutar botellazos, no daría una imagen correcta"

- ¿Quedó arreglado lo de Ramazani en Sevilla?

Estas situaciones forman parte de la tensión, de vivir la situación. Si le diese igual ésta, no reaccionaría así. Pero él sabe que no tiene que reaccionar así porque si todos reaccionamos así... Si cuando él falla un penalti en Valencia, empiezo a chutar botellazos, no daría una imagen correcta. Estamos aquí para ayudarle, desde el primer día lo hemos hecho. No hay mayor valedor que yo en su progresión. Es un aprendizaje continuo con un futbolista tan joven. Por nuestra parte está totalmente arreglado. Él ha pedido disculpas y hemos aplicado el régimen. No nos detenemos ni un minuto más en eso.

- ¿Qué valoración hace de que durante la semana hayan cargado en Cádiz ante el colectivo arbitral?

La preocupación que tengo con el arbitraje es cero, venga este árbitro u otro. No sé quiénes somos nosotros para cuestionar árbitros internacionales, los mejores de nuestro país. Todos están superpreparados, pero si son internacionales y no nos merecen confianza, no valoramos el producto propio. Quiero que mi equipo trabaje sin pensar en el colectivo arbitral. Por eso me enfadé la semana pasada, nos quedamos con nueve unos minutos y merecíamos la atención de hacer los cambios, en ningún momento estábamos simulando lesiones en el minuto 8. Se habla y ya está, no pensamos que el árbitro nos quiere perjudicar. Nosotros les ayudamos.

"Me gustaría que hubiese tiempos muertos en el fútbol"

- ¿Estará la permanencia en 40 puntos?

La puntuación no la podemos saber. Ahora parece una cosa y a lo mejor la media baja en tres semanas. Lo que es evidente es que la media ha subido muchísimo en las últimas jornadas. En los últimos partidos estamos sumando poco, pero vamos a punto por jornada; en 38, estaríamos en 38, faltaría un poquito más para pasar los 40, que normalmente te dan la permanencia. El otro día me pasaron una estadística que indicaba que con 25 puntos en esa jornada ningún equipo estaba en descenso. Hay que aceptar que este año es así y que hay más equipos involucrados, lo que supone que en un momento dado se puedan atascar. No podemos perder de vista que vamos a pelear hasta el final. No vamos a tirar la toalla ni bajar en ningún segundo convencimiento.

- ¿La baja de El Bilal Touré le hará sacar un as en la manga en el dibujo que no sea hombre por hombre?

Venía siendo titular (Akieme también) y es nuestro máximo goleador. No nos vamos a parar ni en un segundo en que está o no porque no hay tiempo para recrearse en lamentaciones. Con los que estamos lo vamos a sacar adelante. No hemos tenido fortuna en el último mes con Melero. A partir de eso, después del partido te responderé a todas las preguntas acerca de la alineación y planteamiento.

- En el partido de la primera vuelta se vio un trozo de papel para dar indicaciones a los futbolistas. ¿Lo ve necesario después de infinidad de charlas y vídeos durante la semana o es anecdótico?

Cada entrenador busca llegar a sus jugadores lo mejor posible. A veces lo haces con un capitán que transmite, en otras haces venir al jugador al banquillo aprovechando un parón... Yo respeto al máximo lo que se haga. Esto va en contra de lo que piensa mucha gente, pero a mí me gustaría que hubiese un tiempo muerto por cada parte. El otro día pasamos 20 minutos muy malos en Sevilla y llegamos al descanso y cambiamos lo que queríamos. En un tiempo muerto podríamos hacer eso. Dirigirte a los futbolistas con 30.000 personas es complicado. Dificultaríamos el ritmo, pero me gustaría.