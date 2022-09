Rubi: "Trabajamos la profundidad porque no encajamos mucho pero nos cuesta generar"

A 24 horas del reinicio liguero en San Mamés, la gran preocupación de Rubi sigue siendo dotar al equipo de mayor profundidad y mordiente ofensiva, algo que espera que pueda visualizarse en Bilbao tras recordar que el debate no pasa por la portería, sino por la capacidad goleadora del equipo. Contento con el rol de los internacionales al regreso de sus selecciones, el técnico catalán, flamante 'Miguel Muñoz' de Segunda, espera poder frenar la dinámica de malos resultados.

¿Cómo han regresado los jugadores internacionales?

Ramazani ha llegado bien, El Bilal también. Babic llega hoy y aún no lo hemos visto, pero no ha habido ningún problema. Samú solo jugó un partido, en principio están todos bien.

¿Qué tipo de partido espera en San Mamés?

El rival está en un estado de forma muy bueno, haciendo las cosas fenomenal. Habrá mucho ritmo porque juegan muy intensos, partiremos de una base defensiva fuerte y a ver si conseguimos mejorar en ataque.

¿Podrá Chumi entrar en convocatoria?

Tuvo un problema en la zona donde lo operaron, en la parte del tornillo del metatarsiano. Las pruebas salieron bien y no hay lesión nueva, pero tiene alguna incomodidad. Veremos hoy en el entrenamiento.

¿Cómo se solventa la sequía goleadora?

Tengo que encontrar soluciones, estamos trabajando el tema de la profundidad porque los números dicen que no encajamos mucho, pero nos cuesta generar ocasiones. Nos ha faltado ser verticales en algunos momentos pese a tener posesión. Debemos mejorar en profundidad. Ramazani, Samú y El Bilal han marcado y eso es bueno.

¿Ve a Ramazani de 9 puro?

Seguí sus partidos [con Bélgica sub-21] aunque algunos no en directo. Ramazani jugó dos bloques de 45 alternando en la banda izquierda y de delantero. Con nosotros ya lo hizo el año pasado bastante cuando tuvimos la baja de los 3 atacantes y es una alternativa más, pero lo que hay que mejorar claramente y está analizadísimo es mirar más adelante y no tanto a los lados, siendo más precisos al lanzar los pases. Queremos que cojan el toque y la buena sensación en los entrenamientos.

¿Qué Athletic espera?

No ha ganado los 3 partidos porque empató con el Mallorca y perdió con el Espanyol, pero será complicadísimo, son los que está jugando mejor tras Madrid y Barça, a día de hoy me gustaría parecerme a ellos. Con esa velocidad fuera de casa ganarán muchos partidos, también en casa. No iremos solo a defender pero intentaremos tapar esos espacios. La esperanza es que en casa se atasquen un poco más.

¿La batalla puede librarse en la media?

Sancet jugando como interior en ataque da mucho y Muniain es extraordinario, pero te puede dividir un central con un buen pase o los laterales con buen pie. La media será importante porque mejor que el pase te lo tiren de más lejos, pero no solo con eso tendremos al rival controlado, debemos ser valientes con balón.

¿Ha sondeado la opción de salir con dos pivotes posicionales (De la Hoz-Eguaras)?

Jugamos con un pivote y dos interiores, que creo le dan más libertad a los carrileros, pero el posicionamiento de esos tres futbolistas puede ser como un doble pivote y un interior que es casi como un banda. Depende mucho de las características del rival al que nos enfrentamos. Si tiene delanteros de buscar mucho el balón o que no aparecen mucho por el medio campo... Eso lo miramos, si tienen pivotes que sacan bien el balón a lo mejor es apretarle con los dos interiores, todo eso lo contemplamos.

¿Han insistido mucho en ganar verticalidad?

Han sido receptivos los futbolistas que han estado con nosotros a esas correcciones semanales, en las que hemos sido reiterativos y pesados. Cuando estaba el grupo a falta de Babic vi muy buen ambiente y eso me ha generado mucha ilusión porque los jugadores están creciendo. Las pequeñas lesiones ya se han superado y los internacionales volvieron contentos, con un buen resultado saldríamos adelante.

¿Entiende el debate suscitado en la portería?

Lo respeto porque esto es fútbol y estamos expuestos. Ya lo contesté y a día de hoy tenemos tres grandes porteros, dos de sobra conocidos, Pacheco y Fernando, cada uno con sus características, que nos garantizan rendimiento todo el año. El entrenador intenta ser justo. Fernando ha empezado y Pacheco llegó más tarde y está entrenando espectacular. Ojo, yo hablo semana a semana y hoy lo veo así. En el gol y la verticalidad Fernando no tiene ningún tipo de responsabilidad.

¿Pozo llega?

Creo que no va a llegar para mañana y algún otro que tenemos que acabar de decidir para que no haya recaídas.

¿Motiva visitar la Catedral?

Es un estadio maravilloso y tiene una afición de clásico liguero con sabor al fútbol 100%. Puede parecer que hagas un mal partido y lo lleves a la motivación pero es que lo estamos día a día.

¿Es Melero ese perfil de jugador que puede hacer que salte la chispa en ataque?

Separo mi pasado con él porque tiene que demostrar que merece jugar y debo ser justo con todos. Por tenerlo no lo veo con otros ojos. Dicho esto, es fino en el último pase y tiene una llegada increíble, mete goles a un metro de la línea de empujar y es difícil estar ahí siempre. Ojalá con el tiempo pueda demostrarnos esto una vez más.