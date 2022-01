Rubi recoge cable: "No me sale hacer alineación indebida y me equivoqué en lo de darle emoción a la Liga"

La jornada de descanso del lunes, junto al hecho de ver que va recuperando efectivos, han hecho a Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ver las cosas con una perspectiva distinta a cómo estaban tras la derrota frente al Cartagena, cuando el enfado acumulado durante la semana le llevó a declarar que podían tirar la Copa con una alineación indebida o a insinuar que la patronal ya había logrado su objetivo de darle emoción a la Liga. De ambas declaraciones se retractaba hoy el técnico catalán en la comparecencia de prensa previa a la visita copera del Elche, duelo previsto para este jueves (20:00) en el que asegura que intentarán avanzar de ronda, si bien mantiene su tesis de que su equipo ha sufrido una injusticia deportiva.

¿Ve ya las cosas desde otro prisma?

"Hemos podido pasar esos 7 días que manda el protocolo para disponer de los futbolistas positivos, al menos de algunos. Otros como Sousa van cogiendo sensaciones y estoy contento por volver a una cierta normalidad".

¿Se arrepiente entonces de sus declaraciones tras la derrota frente al Cartagena?

"Quizá fui un poco contundente al expresarme porque es lo que sentía. Alguna frase como la de darle emoción a la Liga a lo mejor me equivoco, pero comparando la situación de Lugo y Cartagena se ha sido un poco injusto. Necesitamos tiempo para coger la velocidad de crucero. Me arrepiento de una cosa, máximo dos. Dije como pataleta que le habían dado emoción a la Liga, aunque no lo piense. A veces las personas nos enfadamos también".

¿Cómo se presenta la eliminatoria copera?

"Necesitamos que pasen días para que los jugadores vayan cogiendo la forma entre partidos y entrenamientos porque algunos han dado un paso atrás a nivel físico, otros menos. Jugamos contra un muy buen equipo de Primera y lo vamos a intentar".

¿Olvidada también la posibilidad de la alineación indebida?

"Tampoco me sale hacer una alineación indebida. Es cierto que podíamos tener muchas dificultades. Si recibimos una expulsión contra el Cartagena perdemos 0-3 porque teníamos solo 7 profesionales en el campo. Esas dos frases fueron pataleta. Pido disculpas por llevar la situación a ese límite".

¿Teme que estos factores externos despisten al equipo?

"Estoy convencido de que esto ya nos va a afectar 0, aunque necesitamos tiempo para dar el nivel que dimos. Competimos bien con ciertas limitaciones. Dentro del vestuario se ha cerrado ya la puerta al tema este. No vamos a buscar situaciones extrañas fuera".

Tras Águilas y Amorebieta ahora toca un Primera como el Elche...

"Una de nuestras fortalezas ha sido y es la organización y el bloque, además del trabajo conjunto para no partirte ni dar facilidades. Un error en Segunda puedes pagarlo caro y en Primera lo pagas casi seguro. El Elche tácticamente está muy trabajado".

¿El once copero irá en función de la visita liguera a Las Palmas?

"Qué jugadores vemos con posibilidades dentro de los teóricos titulares de acumular 3 partidos no hay muchos. La ventaja son los cambios, que al tener 5 puedes empezar con un jugador que no esté para 80 pero sí para 50 minutos. Prioridad es la Liga, pero queremos ganar".

¿Cómo están Lazo y Carriço de sus lesiones?

"Lazo prefiere hacer una prueba paralela para confirmar, tiene una 'roturita', pero no tan grande como creíamos. Carriço ayuda fuera del campo mucho a sus compañeros dándole directrices. Y lo bueno es que no ha dado nunca un paso atrás en su lesión, todo está yendo bien".

¿Cómo ve a sus futbolistas?

"No es muy difícil pasar un mes delicado, pero que quede en un mes. Estoy tranquilo porque los futbolistas no van a bajar, están con ganas locas, queriendo jugar tras salir de pasar fiebre. Hay un trabajo hecho y un partido pendiente. El futbolista olvida lo que ha pasado, pero tiene esa rabia interna de decir que van a volver a vernos".

El mercado invernal ya ha abierto, ¿habrá algún refuerzo?

"El peso específico de las decisiones del mercado las toma el club pidiendo la opinión al entrenador. Teniendo la plantilla entera, falta poca cosa para esa guinda especial. Serán pocas situaciones, más de mediocampo hacia atrás".

¿Ánimo de revancha con Francisco tras caer eliminados el curso pasado en el pla-off ante el Girona?

"Francisco ha ganado muchas veces al Almería, pero en situaciones diferentes, y me he enfrentado mucho a él. Le tenemos mucho respeto al equipo que viene y a su cuerpo técnico. Francisco es una realidad, no un tema de futuro. Tampoco soy yo quién tenga que decir por dónde va a tirar él".

¿Tirará del filial para completar la convocatoria?

"Mañana empezaremos a pensar en la alineación y en qué jugadores nos pueden ayudar del filial, que seguramente sean varios"