Rubi: "El equipo está muy vivo"

Fuera nervios : "Yo no sé en qué trabajo se rinde más estando nervioso. Lo que les estamos diciendo a los jugadores es que hay que dar el mil por mil. Con nervios no te llevará a ningún sitio".

Afición : "Si tenemos la puntuación como local es porque la afición no ha dejado de creer en el equipo a pesar de que a veces tiene que leer o escuchar ciertas cosas. Mi once para la afición".

Rubén Baraja: "Tenemos que seguir creyendo en que se puede dar la vuelta a la situación"

Detalles: "Estoy muy enfadado, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante en la primera parte. En la segunda parte no te lo puedes permitir. Dos detalles han hecho que cuando has estado por momentos haciendo cosas bien ya no tienes opción. El disgusto que tengo porque no ha podido ser. Es un día difícil porque hemos podido sumar y no lo hemos hecho, pero no tenemos que caer en la desesperación de que esté todo acabado".

Detrás en el marcador: "Al final cuando estás ahí y tienes posibilidades. A mí me duele mucho, me voy muy enfadado con esos dos detalles. Justin ha sufrido un pinchazo, Nico le atropellan el tobillo otra vez. Y encima en la acción que está Nico fuera te hacen el dos a cero. El camino es tratar de minimizar los errores".

Balón parado: "El balón parado es algo que venimos trabajando y hoy en una acción que ha habido cambios de marcas no estamos acertados. Lo trabajamos, creo que el equipo había mejorado en esa faceta y ha hecho mucha diferencia en el partido".

Cavani: "El tema de Cavani es que no puedes hacer los últimos cambios quedando media hora. Hemos aguantado teniendo dos delantero en el área. A veces las cosas no salen, hay que tener autocrítica y pensar que si las mejoras las cosas cambian".

Pesimismo: "El equipo trabaja, está deseando que esta situación cambie. Ellos sienten mucho esto y también sienten la necesidad de querer salir de abajo de ahí a que esto se consiga hay un proceso. Me agarro a su trabajo, a su afición y a que hay que tener esperanza. Tenemos enfrentamientos directos y por qué no pensar de tratar de cambiar la situación. A pesar de que me voy enfadado también creo que algún día tiene que salir adelante".

Polémica: "Para mí es una jugada de penalti y expulsión. Cambia mucho porque era final de primera parte y esta diferencia cuando estás abajo te sujeta. Es una acción diferencial, pero hay cosas que no dependen de nosotros".

Creer: "Al final esto es una pelea en la que necesitamos que estén con nosotros, con ellos tenemos más posibilidades de que la situación cambie. Tenemos que seguir creyendo y trabajando en que se puede dar la vuelta a la situación. Este es el objetivo".