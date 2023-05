Rubi: "Hay que frenar la euforia, no está nada hecho"

El técnico de la UD Almería se mostró contento con la fundamental victoria en la lucha por la permanencia, pero no quiso lanzar las campanas al vuelo. Así, Rubi no dudó en señalar que "hay que frenar la euforia" y que "no está nada hecho". Además, el entrenador del conjunto indálico asegura que "hubiera hecho mucha ilusión ganar al Real Madrid, pero si ganamos contra el Real Madrid y perdemos contra el Getafe estamos en un problema".

Bajar euforia: "Me tiras de hemeroteca. No tenemos los deberes aún, tenemos que ganar dos partidos o hacer cinco puntos. Hay que frenar la euforia, no está nada hecho".

Polémicas: "Puedo tener alguna duda, pero la expulsión es de libro. Esas dos situaciones nos podían haber ayudado. El penalti tengo alguna duda, la expulsión no hay por donde cogerla".

Balance partido: "La primera parte ha sido muy igualada y no hemos estado cómodos. Las sensaciones con balón no eran buenas. En la segunda parte nos teníamos que haber ahorrado el sufrimiento. Le quiero dar todo el ánimo a la afición ilicitana porque un descenso no es agradable".

Osasuna: "El corazón muy fuerte, cuando uno se dedica a esto tiene que saber que va a vivir situaciones de autoestrés. Osasuna es un histórico y me gustaría que ganara la Copa, pero aún así con nosotros van a salir con todo".

Puntuación: "El porcentaje del 50% siempre es importante, la victoria en Getafe fue importantísima, el botín ha sido bueno, pero hay que seguir".

Embarba: "Soy más de globalizar, pero Embarba ha hecho un partidazo. Muestra que a final de temporada estamos contando con futbolistas en buen estado".

Afición: "Felicitar también a la afición, no era un día fácil, es un día laborable, 19:30 horas, gente que está trabajando y han llenado prácticamente el estadio y nos han ayudado muchísimo. A seguir porque son fundamentales".

Victorias clave: "Hubiera hecho mucha ilusión ganar al Real Madrid, pero si ganamos contra el Real Madrid y perdemos contra el Getafe estamos en un problema, es así. Claro que queríamos ganar los dos, pero en una liga tan marcada por niveles. Con los que están peleando desde el primer día con nosotros ahí estamos de matrícula de honor".

Luis Suárez: "Luis Suárez es un jabato, no permite relajación a los defensas, siempre le digo que si marca o lo da es prácticamente lo mismo para que no se obsesione".

Elche: "Me ha dado la sensación de que han competido muy bien, han comenzado al dos mil por mil. Han buscado el empate que nos hubiera hecho muchísimo daño".