Rubio & Cortés: 41 golazos con Durán Ejido FS

Hace unos años, cuando sólo se podían ver los partidos en directo a través de los canales autonómicos de la televisión tradicional, la prensa se encargaba de regalar el vídeo con los goles de la temporada. ‘Los goles de un ascenso histórico’. No era un titular muy original, pero sí el mejor recuerdo de una campaña inolvidable.

Ahora todo llega a través de las diferentes plataformas sociales. No hay partido, resumen o gol que no se encuentre en Youtube. No tiene el encanto de antaño, pero el fin es el mismo: poner los pelos de punta con los mejores recuerdos de una campaña deportiva en la que se mezcla el nerviosismo con la alegría, las uñas comidas con las botellas descorchadas al final.

Según qué vía escojan, los seguidores del Durán Ejido FS van a necesitar varias cintas VHS o un disco duro externo con muchos terabytes para que no se quede ningún gol sin incluir de su pareja de moda: Rubio&Cortés. Veintiuno el gaditano y veinte el almeriense, a ver quién es el guapo que se pone delante y les desafía en un uno contra uno. O en un doblepenalti. O en un penalti. Entre los dos suman 41 goles, golazos, pero es que Nacho Gil viene con quince, Josema con trece y Motos con once. Que se note que el conjunto celeste fue el máximo goleador de la temporada regular y a base de acierto ante la meta contraria, tiene el ascenso en sus manos.

“Mira que yo no soy de marcar muchos goles, pero es que cayó el primero esta temporada y empezaron a entrar. Ojalá el sábado celebre más”, indica Rubio, uno de los jugadores más experimentados del equipo. No por la edad (24), sino por una amplia trayectoria futbolera, que incluye temporadas en la máxima categoría en Jumilla o Inter, además de un paso por Italia.

Francisco José Cortés (20 goles) "Pensar en ascender con el CD Ejido, un equipo de mi tierra... ¡uff, los pelos de punta!

Su “hermano”, Cortés, quien “tiene un uno contra uno brutal, te la hace siempre”, es su mejor discípulo goleador. Criado en las canchas de barrio y habiendo dado el paso del fútbol grande al sala hace pocas temporadas, el ala almeriense va como un cohete hacia la máxima categoría, su sueño. “Este equipo es una piña y eso es lo más importante. Rubio y yo es cierto que estamos llevando el peso goleador del equipo, pero lo más importante es que estamos ayudando para lograr nuestro objetivo”, indica.

Hasta ahora, los goles se han celebrado como mandan los cánones. Pero el sábado pueden provocar el éxtasis. Quizás el lunes si hubiera tercer partido, pero mejor el sábado para que la fiesta caiga en fin de semana. Falta una victoria frente a Manzanares Fútbol Sala para hacer realidad el ascenso a Primera División. Con los números y la clasificación en la mano, parece oportuno ir comprando las serpentinas. Pero esto es deporte y la cancha manchega es de las más duras de la categoría.

“Es la final, es nuestra final. Ya que estamos aquí, no se nos puede escapar después de una temporada tan dura. Pero falta por dar el último paso, hay que rematarlo y no confiarnos porque la temporada la comenzamos con una derrota allí”, recuerda Rubio, cauteloso.

Cortés sabe bien cómo se disputan las fases de ascenso, “hace una temporada estábamos en Segunda B y ahora tenemos la opción de llegar a Primera. Ufff... pensar en ascender con el CD El Ejido, un equipo de mi tierra, ¡se me ponen los pelos de punta!”, asegura hipermotivado el almeriense, que sabe que tienen que hacer muy bien las cosas el sábado en el pabellón manchego: “El míster nos dice que tenemos que disfrutar y ser nosotros mismos. Si jugamos como sabemos, llegará el éxito. Manzanares es un equipo muy duro, ante su gente nos va a poner las cosas muy complicadas. Hay que defender muy bien... estoy seguro de que nos va a ir todo bien”.

Cristian Aparicio ‘Rubio’ (21 goles) "No soy de meter muchos goles, pero mira. Ojalá el sábado caigan algunos más”

Ojo, la presión es para el rival. Durán Ejido cumplió el pasado fin de semana ante su afición y ahora tiene por delante dos partidos, a ganar uno. Pero los dos goleadores coinciden, son ambiciosos en sus pretensiones: o el sábado o nunca. “Ojalá tengamos la fiesta el sábado, no pensamos nada más que en eso. Si luego tenemos que afrontar un tercer partido, lo haremos con garantías. Pero en nuestra cabeza no hay otra cosa que no sea ganar este segundo partido”, apuntan al unísono los jugadores, poco antes del entrenamiento del martes, donde el míster Óscar García Poveda terminó de dar el último repaso técnico y táctico de cara a la primera, y esperemos que última, de las finales celestes.

Años después de que el Blanes Fútbol Sala fuera uno de los equipos referencia del fútbol sala español y le discutiera el cetro de tú a tú al mismísimo equipo de José María García [lo que hoy es Inter Movistar], Durán Ejido quiere reverdecer aquellos laureles. Entonces Claudio y Súper Mauro hacían las delicias de la afición, hoy los descedientes de aquellos hinchas confían en que los goles de Rubio y Cortés devuelvan a la provincia a la categoría que se merece.