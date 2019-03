Ruiz pide el máximo apoyo a la afición del CD El Ejido

Después de disputar dos partidos consecutivos como visitante, en los que s sufrió derrota, el Club Deportivo El Ejido volverá este domingo a su feudo para recibir al gallito Marbella, a partir de las 17:00 horas. Sobre el retorno de los celestes a Santo Domingo habló Manolo Ruiz, afirmando que “el calendario ha venido de esta forma y sí parece que hace tiempo que no volvíamos a casa. Intentaremos, de una vez por todas, revertir esta situación con el apoyo de nuestros aficionados”.

Pese a que la imagen de los del Poniente sobre el terreno de juego ha mejorado en las últimas semanas, su técnico admite que “el equipo está bien, está trabajando fuerte, pero es verdad que en estos cuatro últimos partidos no nos ha dado para sumar de tres en tres. Es la verdad, hay que ser honesto. Eso influye. El equipo sabe que ha competido bien ante rivales muy complicados, ante los que ha estado cerca de sumar, pero por detalles puntuales en determinados partidos se nos han escapado. Eso está hablado, lo hemos trabajado. El equipo quiere y cree, pero es verdad que hay que conseguir ganar y esperemos que este domingo se rompa esa dinámica”.

Sobre su rival de este fin de semana, un Marbella que nunca ha perdido en sus dos visitas anteriores al CD El Ejido, el jerezano destaca que “te pones a mirar las estadísticas y antes de Navidad era un equipo completamente distinto al que es ahora. Creo que han acertado totalmente con sus fichajes invernales, que tienen hasta nivel de Segunda División y eso le ha dado al equipo un empaque y una seguridad que es notable. Es el segundo mejor equipo de este 2019. Solo ha perdido un partido este año. Es un rival importante, con una dinámica positiva y contra eso tendremos que luchar una vez más”.

"Hemos mejorado, pero no nos ha dado para sumar de tres en tres y necesitamos su apoyo”

Después de verse con Real Murcia, Ibiza, San Fernando y Recreativo, los celestes se miden a otro de los equipos importantes del Grupo IV, por lo que Ruiz reconoce que el “esto sin el apoyo de la afición va a ser imposible. El aficionado tiene que saber que el equipo ha mejorado en muchos aspectos, pero necesitamos su confianza, porque su apoyo lo nota el futbolista en el campo y con esa ayuda puede ser mucho más fácil”. Asegura que dejarse la piel como en San Fernando, “es nuestra idea. La implicación, la intensidad. El San Fernando nos requirió jugar ese fútbol directo, pero en casa debemos hacer otro distinto, generar más presencia en el área, más gol en definitiva”.

Una semana más, Manolo Ruiz tendrá que afrontar una jornada con problemas para hacer una convocatoria, ya que contará hasta con cinco bajas seguras por el momento. A la de Kiu, expulsado la pasada semana, “Javilillo, Velasco, Fermín y Alfonso están descartados, recuperamos a Sergio Jiménez, pero lleva sin jugar desde el partido ante el Real Murcia. En las sesiones que quedan estaremos atentos a como evoluciona Emilio Cubo...”. El entrenador del cuadro almeriense deja claro que “no son excusas, tenemos que competir con estas armas, son las que tenemos, pero es verdad que desde la primera alineación que hice aquí se me han caído cuatro jugadores. Pero no debemos ni podemos agarrarnos a esto para no competir”.