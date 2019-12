Sekou, un caballero ante la sinrazón racista

El episodio ha pasado casi desapercibido porque coincidió en la misma jornada con la suspensión del Rayo Vallecano-Albacete por señalar la afición rayista como 'nazi' al delantero ucraniano Roman Zozulia, un jugador que en su día vio frustrado su fichaje por los de la franja precisamente por sospechas con su ideología. Tampoco se le ha dado mucha repercusión porque el propio protagonista, Sekou Gassama, quiso quitarle hierro al asunto al término del encuentro en Fuenlabrada, pero lo cierto es que no se trató de una mera anécdota.

Mientras realizaba ejercicios de calentamiento junto a otros compañeros, poco antes de saltar al campo para describir el testarazo que significaba la igualada en el descuento, Sekou tuvo que aguantar cómo desde la grada del Fernando Torres le proferían calificativos de tinte racista. La realización televisiva del partido llegó a enfocar el momento de tensión, que requirió incluso de la intervención policial para desalojar a los impulsores, pero luego Sekou no profundizó sobre ello tras pasar por la ducha, prefiriendo poner el foco de atención en la remontada y su importante gol.

Sekou: "El árbitro me preguntó si quería que lo pusiera en el acta, pero no quiero generalizar"

El ariete hispano-senegalés participó, no obstante, en una charla-coloquio el pasado lunes en la Diputación Provincial con motivo de la presentación del libro 'Sin odio, de la A a la Z', obra del periodista Salva R. Moya que aborda la temática racista en el fútbol y en dicho foro sí dio su opinión de lo acontecido, mostrándose como un caballero para evitar males mayores sobre el club madrileño: “Son lances del juego… Mientras estoy calentando se refieren a mi persona discriminándome por negro. Les dije que no me parecía bien que se dirigiesen a mí en ese sentido, y la policía actuó y los echaron del campo. El árbitro me preguntó si quería que lo pusiera en el acta, pero no quiero generalizar porque son una o dos personas que sabes quiénes son y no creo que sea justo que ese comportamiento se atribuya a toda la afición del Fuenlabrada”.