Talaverón, el pichichi juvenil almeriense que se rifan las mejores canteras

Salió de Almería muy joven, para triunfar en el Sevilla, y las maletas pueden estar nuevamente preparadas si acepta alguna de las múltiples ofertas que ya maneja su representante. Diego Fernández Talaverón, de familia taurina almeriense, ha cuajado una temporada maravillosa en el Liga Nacional de Juveniles del conjunto nervionense.

Pichichi indiscutible, con 22 goles en 22 partidos, números de goleador consagrado, se formó en Pavía y La Cañada, antes de la que UDA se fijara en él. Pero como tantos buenos canteranos, tipo Barbero, tuvo que salir de Almería en la anterior etapa del conjunto rojiblanco. El Sevilla se lo llevó y aunque le costó adaptarse, ahora no hay quien le mueva del once titular. “He sido pichichi con mucho esfuerzo, en una temporada muy rara que no hemos podido terminar. Me fui muy joven de Almería y me ha costado la adaptación. En los clubes grandes no te puedes relajar nunca porque te pisan el terreno”, dice el futbolista juvenil.

Las mejores canteras a nivel europeo se han fijado en él. Sus números son de los mejores de las canteras españolas, lo que ha suscitado el interés de grandes como Barcelona y Ajax, o equipos más humildes pero que también trabajan bien las bases como el Levante. De momento, Talaverón tiene la cabeza fría y sólo se centra en su día a día en la Ciudad Deportiva nervionense. “Espero seguir en el Sevilla. Han venido muchos equipos interesados en mí, de España y de fuera. Pero yo estoy muy feliz aquí, me tratan muy bien los compañeros y cuerpo técnico, e igual los tutores en la residencia”.

El delantero recuerda sus inicios en el Almería, al que le está muy agradecido, pero ahora quiere seguir con su crecimiento. “Siempre he dicho que mi sueño es jugar en el equipo de mi tierra en Primera. Ahora mismo estoy centrado en el Sevilla y quiero triunfar aquí, le estoy muy agradecido a este club”.