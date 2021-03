Las Tortugas van camino de hacerse gigantes

No serán de las Galápagos, sino que continuarán siendo de Almería, pero en el tamaño sí habrá comparación. Las Tortugas de URA demostraron el pasado fin de semana que no van ‘de farol’, que su crecimiento no tiene techo y que lucen una capacidad de resiliencia absolutamente extraordinaria. Su aprendizaje y su modo de adaptarse a diversas situaciones va incluso fuera del campo, y hasta la complicada logística que supone para un equipo amateur como el suyo irse a Sevilla se ha sabido aprovechar para fusionar todavía más al grupo. El pasado día 13 de febrero debutaron, siendo anfitrionas de la primera concentración del Torneo de Promoción Copa FAR 7s. Firmaron entonces un gran tercer puesto y se marcaron el reto de al menos igualarlo, lo que han conseguido durante este fin de semana lejos de su Juan Rojas, en la capital hispalense.

Organizada por Ciencias, en esta segunda concentración ha visto a un siete de las cruzadas más competitivo, fruto del esfuerzo que parte desde la autocrítica. Se tomó nota de los errores, se trabajó y se mejoró, algo que quedó patente en dos marcadores contundentes a favor para comenzar el día. Se doblegó por un rotundo 40-0 a CDU Granada A, y se continuó con otro claro 29-0 ante frente a Universidad de Sevilla C. Once ensayos a favor por ninguno en contra para dar confianza a Las Tortugas, se pasó a los cruces con la ilusión de meterse en su primera final, lo que no fue posible al caer frente a Universidad de Sevilla B, a la postre equipo subcampeón, por 34-5. En la lucha por el tercer puesto se hizo otro gran partido, sin apenas opciones para el rival, con victoria cruzada por un 5-19 sobre el gaditano CR Bahía ‘89. Por tanto, el bagaje acumulado fue de un total de tres victorias y una sola derrota, con 15 ensayos a favor y 6 en contra.

La confirmación de su privilegiada posición en el oval andaluz, ganada a pulso y con gran mérito, ha venido a reforzar más el proyecto, en renovación, pero ya muy compacto, y a disparar la ambición de un grupo de jugadoras de las que el club se siente muy orgulloso “por su juego, su lucha en cada partido, su actitud y el equipo que son dentro y fuera del campo”, en palabras de Cristina Romero, la vocal de Rugby Femenino en la directiva de URA: “Como en el primer torneo, las chicas han vuelto a adueñarse del tercer puesto en una jornada en la que competían doce equipos con gran nivel, así que empieza a ser tónica habitual la noticia de que nuestras Tortugas alcanzan podio cada vez que compiten, y a través de ellas se ve el buen momento que atraviesa el rugby en Almería”. Esa metáfora empleada por Romero tiene más fondo si cabe al comprobarse lo que ha sido una notable mejoría en cuestión de un par de semanas, camino que se quiere continuar de cara a la tercera concentración, que será el día 20 de este mes de marzo, todavía sin sede establecida desde la Federación Andaluza.

El entrenador del equipo, Matías Lamboglia, es quien más ha incidido en lo que ha sido una magnífica progresión: “Las chicas, excelentes, de verdad; tuvieron una mejoría del torneo pasado a este que se puede considerar impresionante”. En cuanto a momentos puntuales, el también medio de melé del primer equipo masculino se queda con el partido contra Universidad de Sevilla C: “Lo jugaron muy bien, metiéndole mucha presión y ‘tackleando’ todo, y luego aprovechando las oportunidades para ensayar”. En una mirada más general, el míster saca su orgullo de contar con excelentes jugadoras, a la par humildes, “más que nada, se vio cómo poco a poco se va consolidando más un equipo muy conjuntado y cómo ellas se dejan todo en el campo”, sin excepciones: “Las nuevas, cada vez mejor, y hay trabajo por seguir haciendo, pero están todas muy motivadas”.

Y es que precisamente los ingredientes principales de este deporte son esos a los que Las Tortugas las hacen grandes: equipo y esfuerzo. De ellos sale todo lo que se empieza a vivir y disfrutar, resumido en boca de Loli Castellano, la primera capitana: “Las sensaciones fueron buenísimas porque detrás de este equipo hay un enorme trabajo previo que, con compromiso, lucha y sacrificio hemos podido trasladar al campo”. Desvelado el ‘secreto’, Castellano no pone el techo a URA: “Acabamos consiguiendo el tercer puesto, que no fue fácil, ya que fueron cuatro partidos muy peleados, pero ganamos tres y esto solo acaba de empezar; seguiremos trabajando para, poco a poco, ir subiendo escalones”. En la parcela de humildad, agradecimientos “a las personas que estuvieron, en la distancia, viéndonos, porque también el apoyo nos hace más fuertes”.

Respecto a Claudia Melero, la segunda capitana, su mensaje, rotundo: “Todas aquellas cosas que vimos en el torneo anterior que necesitábamos mejorar, a través del entrenamiento las hemos ido mejorando, y lo bueno es que tenemos una predisposición en el equipo y una capacidad de adaptación al aprendizaje súper rápida, y lo hemos podido aplicar en el segundo torneo; se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien, hemos visto nuevos errores que ahora vamos a ir a mejorar, evidentemente, como en cada convocatoria, pero que muy bien, que seguimos creciendo, seguimos con muy buena actitud y ya deseando jugar otra vez”. El viaje tuvo como bueno “que nos hace crecer como equipo, nos hemos conocido todas un poquito mejor, las nuevas se van integrando y se va haciendo una pequeña familia, renovada, con el ingreso de nuevas jugadoras, formando un equipo muy parejo”, según Melero. Las convocadas, además de las dos capitanas, fueron Teresa Ríos, Luz María Rodríguez, Daniela Arenas, Alba Asensio, Alba Martínez, Andrea López, Ana Luque, Raquel Rodríguez, Carmen Garrido y Victoria del Campo.