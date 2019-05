El Pavía, campeón de la competición regular

Hasta la última jornada tuvo que esperar la competición para coronar a su campeón liguero. El cetro fue la para Unión Deportiva Pavía, que cerró como primer clasificada la fase regular de un curso que entrará este mismo fin de semana en su tramo más decisivo, en el de las promociones. Los arlequinados lucharán por dar el salto de categoría y empezarán midiéndose al Cuevas, equipo ante el que precisamente ya jugaron el pasado domingo y al que vencieron por 3-2.

Las promociones por subir y por evitar descender darán comienzo el próximo fin de semana

Sin duda, dado los números realizados tras 24 duelos jugados, con 14 victorias, 7 empates y solamente 3 derrotas, el cuadro arlequinado es el máximo favorito para lograr el ascenso, aunque no puede confiarse demasiado en la promoción por subir ya que, pese a terminar como campeón de la competición regular, no llega con ninguna ventaja a estas eliminatorias finales, por lo que tendrá que seguir al cien por cien para no gastar el poco margen de error que tiene y echar a perder todo el trabajo realizado a lo largo de la campaña.