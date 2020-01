El filial sigue en positivo con 'Nandinho' (1-1)

La Unión Deportiva Almería B comenzó 2020 sumando un trabajado punto como local ante el Antequera y encadena ya once jornadas consecutivas sin saber lo que es perder. Desde que Nandinho tomó las riendas del banquillo, los canteranos de la UDA no conocen la derrota y han logrado meterse en la zona alta de la tabla clasificatoria, en plena lucha por quedarse con un puesto de play off de ascenso.

FICHA TÉCNICA UD Almería B: Jero, Vertiz, Luna, Ezequiel, Callejón, Youness, Contreras (Raúl 70’), Juanma (Nano 55’), Enri, Dani Albiar y Fermín (Sanchís 84’). Antequera: Buzo, David Moreno (Josemi 74’), Joaquín García, Juanillo, Sergio Díaz, Portillo (Joselito 77’), Joaquín Amador (Juanjo Carmona 65’), Rafa Vega, Mauro, Pedro y Juanjo. Goles: 0-1: David Moreno 18’. 1-1: Rubén Enri 30’. Árbitro: Héctor Fabio Sarmiento Núñez (Jaén). Amonestó al local Ezequiel. Por parte visitante vio la cartulina amarilla Mauro. Incidencias: Partido disputado en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos ante la presencia de unos 250 espectadores aproximadamente.

A esas posiciones de privilegio desea también acercarse un cuadro antequerano que se adelantaría en el anexo. Youness avisó en el 6’, pero fueron los foráneos los que abrieron el marcador en el 18’, en un remate de David Moreno, que se aprovechó de un balón suelto en el área. Por suerte, los rojiblancos lograron el empate en el 30’, tras un gran pase de Fermín a Rubén Enri, que no perdonó en el mano a mano y sumó su gol número 22 de la presente campaña. El filial protagonizó minutos de acoso y derribo ante la meta rival en la recta final, pero los malagueños también tuvieron una oportunidad de oro en un disparo a bocajarro que Jero tuvo que salvar bajo palos en el 83’.