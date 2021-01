URA Playcar mantiene su condición de invicto y el liderato ante Arquitectura (19-10)

Siempre se aprende en la ‘Escuela’, y siempre se aprende en un partido de rugby. De nuevo se quedó sin brillar Unión Rugby Almería Playcar en su novena victoria de este curso, nueve de nueve, errático en incluso en la recepción de balón, ejecutando mal el lanzamiento de touche y sin imponer su ley en las melés. Pero lo que nunca se pierde es el carácter, el sello de identidad que debe definir a un ganador y que salvó con gran sufrimiento la condición de invicto. No es que Arquitectura diese la sensación de poder vencer, sobre todo en la segunda parte, sino que pareció una pelea consigo mismo del XV cruzado. Se jugó casi todo ese periodo en el territorio madrileño, pero el orden y el buen hacer visitante, incluso con uno menos, vaciándose en defensa, completó la falta de inspiración local. Con 19-10 en el marcador durante muchos minutos, los de la rosa tenían puntuar a tiro, al menos un bonus defensivo, mientras que a URA Playcar no se le puede decir que no lo diera todo… pese a todo.

Acumuló melés en la recta final del choque, a cinco metros, con una defensa durísima de Arquitectura, muy bien plantada, y no hubo manera de encontrar el camino para un cuarto try que hubiese dado el bonus ofensivo. Se fue de vacío Arquitectura del Juan Rojas, o no, porque se reivindicó a base de honor y garra frente al líder del grupo tras sufrir varios varapalos en sus partidos previos. Quizá no le diera para doblegar a URA Playcar, pero sí para mantenerlo a raya e incluso provocarle frustración. Y es que fue un querer y no poder de los unionistas, que parecieron querer sentenciar desde pronto y que, por ello, hicieron su primer ensayo merced a acumular presión en los 7 minutos iniciales, jugar dos touches y sacar partido de la primera melé a cinco metros. Uno de sus ‘abrelatas’, Lucas Melián, adelantó a los suyos y Nacho de Luque completó el 7-0. De ahí se pasó a errar y tener que sufrir en defensa, con balón caído de las manos por vez primera de unas cuantas más a lo largo del encuentro.

Arquitectura, muy serio en su planteamiento y firme en su guion de juego, aprovechó muy bien las imprecisiones locales, más balones caídos y un golpe que fue dentro de los palos para el 7-3. Unión Rugby Almería Playcar trabajaba para situarse en la zona de peligro, pero faltó la chispa, con toma de decisión errónea en más de una ocasión y el inicio del carrusel de touches erráticas. Lo pagó caro, tanto como con un ensayo en contra en el minuto 23, a partir de una melé en cinco metros propios muy bien jugada por parte de los madrileños. Arrancadas de Manu Manchón y Emilio Arias sin llegar a buen puerto, poca claridad y, por fin, Dani Pizarro utilizó su ‘10’ para habilitar a Gonza Pérez, que encontró en agujero en la defensa del XV de la rosa y el compás para, en el minuto 38, depositar el oval bajo palos y dar algo de tranquilidad a los cruzados, que de nuevo cogieron el mando en el marcador (14-10). Arquitectura quiso meter un poco más de intensidad antes de la finalización de la primera parte, pero URA Playcar no se dejó encerrar y se paró el crono para retomar argumentos en el intermedio.

La reflexión realizada por unos y por otros dibujó un pulso muy bonito, sin nada para la reserva, con todo sobre el verde del Juan Rojas. Los madrileños quisieron imponerse y tiraron de carácter desde la patada inicial, pero a partir de ahí ya apenas pudieron ni pisar el campo de los unionistas. Los de Hernán Quirelli, ausente en el partido de este domingo, acumularon muchísima posesión y casi de primeras lograron un tercer try, el de tener ‘controlado’ el tanteo, una vez más gracias a la habilidad individual para abrir la defensa rival. Un amago de pase de Dani Pizarro dejó el camino libre para que el ‘apertura’ local se plantase, pleno de calidad técnica, en la zona de marca. No llegó la transformación y el marcador se quedó en un ya inalterable 19-10, que persistió hasta el final. Los cruzados buscaron su bonus ofensivo, que además iba a suponer tener la tranquilidad de asegurar el noveno triunfo, pero no encontraron el modo. Lo tuvieron en una buena jugada de delantera que pareció culminar Nemo depositando el oval en el primer gesto tras irse al piso, lo que o entendió así el señor Jorge García.

La jugada se embarulló y el colegiado se fijó en el segundo gesto, determinando que hubo una mano defensiva entre el balón y el suelo. Se insistió en jugar patadas a fuera de banda, sin parecer importar que la touche estaba siendo muy deficiente. Se llegó a jugar un buen número de ellos, y en ninguna se pudo ni siquiera conservar la posesión para después buscar el maul. Para más inri, tampoco la melé pudo superar a la del XV del ‘Escuela’, achicando agua su defensa de un modo encomiable. Tiró incluso de la paciencia necesaria Unión Rugby Almería Playcar, acumulando fases, pero jamás con la claridad de encontrar la rendija para colarse en la anotación. Hubo una jugada en la que el oval se volvió a escurrir de las manos en el último empujón antes del try, y así pareció dejar claro que iba a ser imposible. Se buscó además que los tres cuartos por fin pudieran correr, pero los placajes a los centros locales fueron efectivos. Aguerridos los hombres de Arquitectura, no tuvieron bonus, pero sí impidieron el bonus rival.

Así las cosas, otros cuatro puntos llegan al casillero cruzado para ‘cantar los 40’ en las nueve jornadas que ha disputado, líder una semana más y con la próxima cita puesta en recuperar el choque aplazado frente a Liceo Francés en Madrid. Será el día 7, y lo que tocará después será una semana de descanso para cerrar la primera fase en casa de Marbella el 21, a partir de lo que se comenzará la fase de ascenso. Esto supone que al menos se va a quedar entre los seis primeros del exigente Grupo C, cerca de superar registros, la quinta plaza del curso pasado y los once triunfos finales, a falta de un partido que no se pudo disputar por la pandemia. A partir de ahí, todo será soñar, desde la reflexión de lo vivido en un choque que ha supuesto una lección. Arquitectura no llegaba en su mejor momento, ni nadie lo menospreció por ello, porque finalmente el oval es el que tiene la razón, impredecible en su bote y solo fiel a los valores.