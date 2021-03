El beneficio de haber acabado primero la primera fase es partir con ventaja en la segunda, tanta como se ha ganado en el campo frente al reducido grupo de rivales a los que hay que volver a medirse. Además, URA Playcar jugará tres partidos de local y dos como visitante, y no a la inversa, como correspondería en el orden ‘natural’ frente a los demás clasificados, para así dar equilibrio a su cuenta en el global de la competición. Ha sido el único ‘ajuste’ introducido en el sorteo del Grupo C, del subgrupo por el ascenso, realizado por la FER para el desarrollo de la parte definitiva de un campeonato diferente por incidencia de la COVID-19. De los once partidos primeros, los cruzados jugaron seis a domicilio y cinco en el Juan Rojas, algo que se ha tenido en cuenta por ser el líder para que, de los cinco de la segunda fase, dispute tres en casa y dos fuera.

El ‘damnificado’ será el CR Majadahonda, que repetirá en el Juan Rojas este domingo tras haber jugado ya en noviembre pasado, jornada 3. Se contempló una temporada con una primera vuelta ‘normal’, y tras ella dividir a los equipos en dos subgrupos para acortar así la segunda, seis para ascenso y seis para descenso. Justo en el límite inferior de la zona alta, al describir una trayectoria de menos a más en una competición a la que llegó como novato, se coló el XV majariego por méritos propios. De entrada, por tanto, habrá un primero contra último, ya que la segunda fase se inicia con Unión Rugby Almería Playcar en lo más alto y 21 puntos, seis más que el segundo, el Pozuelo Rugby Unión, que llega con 15. Los demás rivales son Málaga, que ha accedido con 12 puntos, Jaén Rugby, con 10, e Ingenieros Industriales, con 9.

A Majadahonda solo se le contabiliza uno, al haber perdido contra todos de la zona alta y haber sumado solo un bonus defensivo en esos choques. No fue en Almería, donde cedió el 22 de noviembre por un 31-8 que supuso, además, un punto bonus ofensivo cruzado y cinco para el ‘zurrón’ de esta segunda fase. Y es que se arrastran los resultados cosechados entre si por parte de los seis que han pasado el corte, una ‘simplificación’ de la primera vuelta a solo lo que ha ocurrido entre ellos. Como URA Playcar ganó a todos, en ‘casilla de salida’ tiene cinco victorias y muchas opciones de colarse en el playoff definitivo por el ascenso. Se clasificarán los dos primeros de cada subgrupo de DHB y los dos mejores terceros, completando los ocho que se cruzarán en eliminatorias a un solo partido en casa del mejor situado, desde cuartos de final a final.

El campeón irá directamente a División de Honor, y el finalista tendrá que pasar una eliminatoria más en casa del penúltimo de la máxima categoría, pero esas no son cuentas que se hagan por ahora en la entidad unionista. Sí se admite la situación privilegiada desde la que se afronta esta nueva etapa, ganada a pulso sobre el verde, pero sin olvidarse que, en todo caso, no sirve de nada, si no se cumple en lo que llega. Todo hace indicar que el Juan Rojas va a tener la llave de los sueños, incluso por calendario. Serán tres fines de semana consecutivos sin moverse de casa y los dos partidos finales fuera. Los cruzados comenzarán este domingo con ese partido ‘bis’ contra Majadahonda, seguirán día 14 frente a Málaga y completarán los tres seguidos de local recibiendo a Pozuelo Rugby Unión. El mes de marzo, completamente cargado, se cerrará con una salida a El Cantizal, de Ingenieros Industriales Las Rozas, tras lo que se hará un parón.

Podría tenerse mucho andado para ese momento, si los cruzados defienden su fortín con la firmeza que han mostrado hasta el momento. El fin de la segunda fase será el 11 de abril, tras Semana Santa, contra Jaén Rugby, como visitante.

Toca ir a donde jamás antes se ha ido en la historia del club unionista, transitar a través de un terreno que no había sido posible pisar en las cinco temporadas previas al ‘boom cruzado’. De salvarse del descenso, a ‘vivir’ tranquilos el final de la liga y, de ahí, a verse metido de lleno en la pomada por ser de División de Honor… todo, en tiempo récord, y peleando cada céntimo del presupuesto, con el mérito que tiene cada paso que se da entre esas circunstancias de apretura económica. Es el ‘Modelo URA’, el mismo al que toca aferrarse para disfrutar el camino que queda por delante, que por si solo es toda una recompensa.

Hernán Quirelli ‘Falu’ lo tiene tan claro como durante todo lo anterior: “Viene el sexto clasificado, pero viene en un progreso constante, ha ganado los últimos partidos, es un equipo muy bien trabajado y que ya nos complicó cuando en la primera ‘rueda’, así que estaremos muy metidos, contentos de jugar esta fase y sabemos de la dureza a la que nos enfrentamos, con cinco partidos en un mes y una semana”. Majadahonda no será nada sencillo, pero sería un paso clave a dar para arriba: “Primero vamos a por este, a sacar el mejor resultado posible, y ya después pensaremos en cómo gestionar los siguientes partidos”. No hay opción al despiste, porque “si bien estamos en una posición favorable en lo que a puntos se refiere, nada está dicho para el objetivo de jugar fase de ascenso, se necesita ganar algunos partidos más, ahora enfocados en este”.

El XV unionista está “entrenando a conciencia, con confianza y con ganas de que se siga creciendo como equipo”. ‘Falu’ solo pide “hacer las cosas como se vienen entrenando y jugar con la actitud que se está jugando” para dar inicio a la fase del mejor modo: “Podemos conseguir un buen resultado, va a ser duro, pero confiamos en arrancar la fase ganando”. En la primera vuelta se hicieron cinco ensayos, cuatro en la segunda parte y no de ellos de castigo, abriéndose el marcador en la última jugada antes del descanso, un try de Gonza Pérez. El titular de aquella ocasión fue ‘Un triunfo de pico y pala’, así que hacer memoria viene a dar la confirmación de la complicación que tendrá el encuentro. Bien es cierto que el único punto bonus con el que accede URA Playcar lo ganó en ese partido, cinco puntos con Majadahonda y cuatro con todos los demás. Eduard Martín, el árbitro es inédito para ambos, solo habiendo pitado en el Grupo C un 0-35 de Pozuelo en el campo de CAR Coanda.