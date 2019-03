URA elude el descenso directo

Un derbi más, el rugby andaluz ha hecho una gran demostración gracias a que desde Marbella no se ha guardado ni una gota de sudor ante los cruzados de Almería pese a no jugarse nada de cara a la clasificación. Ante un enorme rival que tenía toda la motivación que se exige al salir a un campo delimitado por una ‘H’ a cada lado, los unionistas no se dejaron ser presa de los nervios por el momento histórico que podía vivirse. En un partido trepidante, con ensayos de ida y vuelta, el conjunto almeriense hizo lo que es habitual en él durante toda la temporada, un gran juego coronado en la segunda parte, periodo en el que los de Pastor elevan nivel haciendo valer una inteligente dosificación de efectivos y esfuerzos. Con todo, al descanso se llegó 12-17 en virtud de cinco marcas.

A la vuelta de la pausa, y a un solo try del punto bonus ofensivo, Unión Rugby Almería no solo hizo el que le faltaba, sino uno más, y eso pese a que llegó el empate marbellí al poco de iniciarse el segundo periodo. Siguió empujando sin contemplaciones Trocadero, haciendo lo que debía, y recortó la renta cruzada a nueve puntos faltando 4 minutos de auténtico infarto para el numero público desplazado desde Almería. Por cierto, grada llena en el Bahía’s Park, con gran aliento para los locales al tratarse del último partido en casa de esta temporada a la que le falta solo una fecha más. Finalmente resonó el ‘yo soy de URA’ que se canta en las grandes ocasiones, y van varias incluso antes del ascenso a la segunda máxima categoría del rugby nacional, acariciándose un quinto año.

Al menos matemáticamente URA sabe que no desciende directamente, algo a lo que no ha podido escapar un club sin primer equipo en División de Honor, el Olímpico de Pozuelo. Pero además de eso, y gracias a haber hecho los cinco ensayos, los cruzados mantienen por detrás a sus otros dos rivales directos, y eso supone que dependen de si mismos para tampoco jugar la promoción una vez acabe la liga regular y las diferentes eliminatorias. Eso sucedió en la que ha sido, hasta ahora, mejor campaña unionista en la categoría, la primera, en la que se lograron 8 victorias. El registro ahora es ‘batible’, ya que queda una última jornada precisamente frente a Olímpico, en la que no se podría subir la cifrar a 9 triunfos y superar los 42 puntos de entonces.

Además, Ciencias en aquella ocasión ascendió con 107 puntos y 22 sobre 22, el mismo pleno de victorias que lleva este año antes de despedir la fase regular ante Ingenieros Industriales en La Cartuja. Vista la clasificación, si URA vence y lo hace con bonus ofensivo, y se cumple la lógica en Sevilla, acabará octavo. Eso sí, la lógica a veces se escapa y prueba de ello es la paliza de Alcobendas B al conjunto de Las Rozas por 5-48, así como el ‘pinchazo’ de Liceo Francés y su pérdida de la segunda plaza al caer por 39-21 frente a Cisneros Z. Ambos eran resultados con los que, no obstante, se podía contar desde URA, ante lo que la idea era hacer la propia tarea y ser ajenos a los aconteceres de campos madrileños. Así se hizo y se venció un duro partido, épico, por 22-31.

Muy pronto mostraron los de Nacho Pastor, recuperados tras la jornada fijada como de descanso, sus intenciones, y en el minuto 11 ensayó Manu Manchón sin transformación posterior para el 0-5. La respuesta no se hizo esperar y a la tercera intentona, entrando por la izquierda, Marbella se puso por delante al tener acierto a palos (7-5). El toma y daca se vio en los minutos sucesivos con otro ensayo de URA con Lucas Melián como ejecutor tras una melé, tampoco transformado, ello en el 19, y otro try local en el 20 rompiendo por el centro con brillante juego a mano marbellí. El 12-10 era una muestra fehaciente de que nadie regalaba nada. Antes del descanso, la melé funcionó otra vez de modo espectacular para meterse en zona de peligro y subir el tercer ensayo (12-17).

Quedaba mucho por remar todavía, como se vio nada más reanudarse el juego en la segunda mitad al establecer Trocadero Marbella, con su tercer ensayo, la igualada en el marcador. Se empezaba de nuevo, pero como se ha apuntado, es normal en Unión Rugby Almería guardar para el tramo definitivo del partido. Así, a los cinco minutos del empate local los de Pastor volvieron a ensayar y aseguraron así el punto bonus ofensivo, tanto en la victoria como en la derrota, pero buscando lo primero para sentenciar la huida definitiva del descenso. Fue un robo y contraataque culminado por Sebas Urgu, De hecho, en un encuentro ‘sin medias tintas’ ni por parte de unos ni de otros, se logró un quinto try con el mismo autor, el ala uruguayo que tantas alegrías ha ofrecido a la afición.

Los últimos diez minutos de Marbella fueron de muchísimo empuje buscando la manera de recortar la distancia primero y de vencer después. Tan es así que a fuerza de insistir hizo su cuarto ensayo y apretó el tanteo, si bien la distancia era de 9 puntos, más de un ensayo transformado, a falta de cuatro minutos del tiempo reglamentario. La concentración y disciplina de Unión Rugby Almería en ese momento delicado, como en todo lo vivido antes, fueron la clave.