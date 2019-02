URA cae ante el 'gallito' CRC en el Juan Rojas

Al grande no le hacen falta las ayudas, eso es algo claro, pero también lo es el hecho de que al débil la reiteración de decisiones desfavorables por parte de quien dirige la contienda puede causar un daño irreparable. En el rugby es algo tajante que no se habla del árbitro, si bien se puede entender como justo, en el compendio de valores de este deporte, poder valorar una serie de acciones en las que la merma en el propio juego es evidente. Vaya por delante que el CRC lució en el Juan Rojas el mejor juego a mano visto en este feudo desde la visita de Jaén, con tremenda superioridad en tres cuartos para vencer con claridad y aprovechar la ‘ayuda’ de Ciencias al doblegar a Liceo en Madrid. La próxima semana ambos madrileños jugarán un choque vital en Pozuelo por la pelea por la segunda plaza, para lo que era fundamental ganar en Almería.

Reconocido por URA que el adversario fue mucho mejor en el cómputo global del partido, no se puede obviar tampoco que por segunda semana consecutiva la sensación dejada por el arbitraje es de sabor amargo. Eso no significa que se busquen unas excusas que ni se quieren, sobre todo cuando como local, y por las lesiones, no se puede cubrir la convocatoria completa. Eso sí, la que es posiblemente mejor grada de la categoría vio un encuentro distinto al del señor Alcalde, y el paso de los minutos, con la sucesión de situaciones que podrían haber tenido otra lectura, condujo a una jugada pegada al graderío, mucho más ‘visible’ con ‘corbata’ clarísima sobre Nemo que no vio el colegiado. De hecho, no hubo tarjetas, ni siquiera en esa acción merecedora de dejar en inferioridad a Canoe en la recta final del primer tiempo y el comienzo del segundo periodo.

El comienzo del partido fue una declaración de intenciones que no se pudo ver cumplida prácticamente en ningún momento. Se ganó el saque inicial y se tuvo posesión, pero CRC no permitió ni pisar zona de 22 a los cruzados con una solidez impresionante. Muy bien preparado el partido por parte de los terceros de la tabla, la touche fue una mina, así como el manejo de la melé cruzada. En la primera ocasión, de hecho, el medio melé Fernández ya avisó plantándose en las proximidades de la zona de marca tirando de talento. Fue el inicio de un dominio territorial visitante ante el que Unión Rugby Almería se mostró firme, si bien los del Canoe se ponían fácil en posiciones de peligro. Mucho contacto, un bonito duelo en las estáticas e intento de drop fallido por parte de Emilio Arias, que habría puesto por delante a los unionistas, precedieron al 0-7.

Los cruzados además se ven obligados de nuevo a aceptar una serie de apreciaciones arbitrales discutibles

Tres melés en los primeros diez minutos anunciaron desgaste, y en una touche en mitad de campo Fernández desarboló a la defensa y ensayó tras carrera de mérito. Ya no iba a avisar más, y a la segunda que puso la directa, anotó. No hubo fisuras en el trabajo de CRC y URA sufrió en defensa, con la grada ya un tanto caldeada por la sucesión de decisiones, todas en contra, por ver fuera de juego y por considerar avant en varias ocasiones. En esas llegó el segundo de los ensayos, a partir de touche y formando un maul imparable. Se rehízo lo que pudo el equipo almeriense, que inició su tirón habitual antes del descanso pero que terminó por desanimarse cuando ni siquiera una ‘corbata’ muy visible no tuvo sanción alguna. Afortunadamente se defendió con todo para evitar otro try en otro maul a partir de otra touch en cinco propia, y llegó del intermedio.

Nacho Pastor se había guardado varios elementos para un segundo tiempo en el que el inicio fue prometedor. Por primera vez se pisó, en la primera jugada, la zona de 22 contraria, y tras jugar a touche y formar un maul, que rozó el try, y repetir la jugada acto seguido, Tate depositó y Graciarena transformó en la única patada a palos de la que dispuso en todo el encuentro. Esa pírrica cuenta es muestra de lo sucedido, ya de por si. El 7-14 y las sensaciones, pese a todo, invitaban a soñar con sacar algo de provecho, si no victoria sí bonus, que son los que se van negando a URA, pero en la siguiente jugada CRC tiró de calidad y cortó de cuajo las posibles alas locales con un ensayo por el costado derecho que tampoco perdonó a palos el especialista Clark. El apertura solo erró una transformación de todas las que lanzó, pese al viento molesto de la mañana.

A partir de ahí solo hubo incremento de la indignación de la grada y coraje y dignidad de los jugadores sobre el campo, ya que, pese a verse superados y no apreciarse pases adelantados ni fueras de juego de su rival, siguieron con el intento de anotar y sumar. Se cometieron además varios errores propios en las entregas y se tuvo poca claridad en las posesiones, ahora más largas. No era nada sencillo avanzar metros ante un grande como CRC. La raza y calidad de Manu Manchón dieron vida con acciones que levantaron a la grada, sin suerte de cara a la finalización, mientras que Fernández calcó la jugada de la primera parte a partir de touche y firmó su segundo ensayo, el cuarto de su equipo, en el que la sentencia fue definitiva. Lucas Melián hizo una defensa espectacular ya en zona de marca para evitar el quinto, que sin embargo llegó por delantera en la jugada siguiente. Hasta el final se compitió, pese a la frustración