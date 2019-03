URA quiere sellar la permanencia ante un Juan Rojas a reventar

Quizá no sea necesaria la victoria para conseguir el objetivo de que esta liga acabe en marzo, pero lo más seguro es que sí después de haber visto cómo se han sucedido los acontecimientos en las últimas jornadas. Más allá de todo ello y sin fijarse en lo que hagan Sanitas Alcobendas B en casa ante Extremadura y Complutense Cisneros Z en su ‘visita’ a Arquitectura, desde URA se prefiere el ‘narcisismo’, el mirarse a si mismo, y dar y darse una alegría como el broche de oro a la que puede concluir siendo la mejor campaña cruzada de la historia. Es más, puestos a mirar otros marcadores, quizá el más interesante sea el que se dé entre Ciencias e Ingenieros Industriales, puesto que el líder puede dar nada menos que la octava plaza a los de Nacho Pastor.

Llega Olímpico de Pozuelo al Juan Rojas (12:00), descendido tras ser sentenciado por su ‘compañero de piso’, el CRC Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria, que con esa victoria aplastante culminó su escalada hasta la segunda plaza. Liceo Francés, mientras que Canoe no daba opción al otro inquilino del Valle de las Cañas, tiró por tierra toda su temporada cediendo ante Cisneros Z para dejarlo con vida. En parte, por lo tanto, Liceo igualmente fue ‘culpable’ de la pérdida de categoría de Olímpico, como Ingenieros Industriales tras se ‘apalizado’ en casa a manos del ‘filial’ de Alcobendas. Así, solo la victoria meritoria de Unión Rugby Almería en Marbella ha restado gran parte del dramatismo de esta última cita de la temporada, si bien está sobre la mesa no jugar el ‘play out’.

El principal valor es que los unionistas dependen de sí mismos para conseguirlo y emular así lo logrado en la primera temporada en la categoría. En aquella 15-16 se ocupó la décima plaza sumado 42 puntos con las mismas ocho victorias que se tienen en la actualidad, ya que se anotaron diez bonus. Ahora se tienen 40 puntos por dos bonus menos, pero también en un partido menos, así que la ocasión de elevar el techo histórico estará presente sobre el césped. El Juan Rojas se puede estrenar en lo más alto, invitando a soñar con seguir subiendo, y unir ese récord de puntuación y mejor posición jamás conseguida a la marca de mayor número de espectadores en un partido de rugby el día en el que se reinauguró. Esa, unos 2.400 aficionados, también puede caer este domingo.

Pero para eso hay que ganar y no será nada sencillo, porque Olímpico ha dado grandes muestras de ser fiel a los valores rugbiers y buscará despedirse para una pronta vuelta a la División de Honor B de la mejor manera posible. Con el dato a dato se ve que ha hecho dos ensayos más que URA, 53 frente a 51, y sin embargo ha encajado la friolera de 25 más que los cruzados, que en todo caso son los más firmes en defensa detrás de los cinco primeros clasificados. Es un argumento más para comprobar el buen hacer de este gran Unión Rugby Almería, cuyos méritos han sido mayores en relación a su puesto en la tabla de clasificación. De eso sabe mucho Olímpico, que ha ganado un partido más que Cisneros Z y que ha descendido por ‘culpa’ de los bonus y los empates.

Nacho Pastor ha querido subrayar en la víspera del partido que “jugar el último partido de liga en casa es un lujazo para los jugadores y para la afición, con la confianza plena de conseguir además los objetivos porque ganando se logra la salvación directa sin tener que jugar la promoción”. Además, ha incidido en el mensaje del “broche final de oro a una temporada en la que a pesar de tener la plantilla corta, se ha conseguido poco a poco ir superándose y que dependa de nosotros la permanencia”, ha añadido. Por otro lado, el técnico valenciano ha advertido sobre que “la diferencia en la clasificación puede resultar engañosa, ya que Olímpico es un equipo con experiencia, que a pesar de su situación de ser último y estar descendido tiene buenos jugadores y buenas escuelas”.

El respeto al rival siempre va por delante, por lo que se sabe que “pese a que no tiene opciones para la permanencia vendrá con todas sus armas para justo disputar su último partido en la categoría y llevarse un buen sabor de boca y en la medida de lo posible darle una alegría a su afición”. Pastor ha aprovechado esto para recordar que “URA tiene que salir al campo con todo porque necesita la victoria para no depender de que los rivales fallen, y si es con bonus incluso ser octavos, si es que los resultados se dan, lo cual sería un resultado histórico para el club”. Respecto a sus hombres, “se recupera prácticamente a todos los jugadores, no hay bajas respecto al último partido, lo que hace que haya en el vestuario muchas ganas de jugar el partido”.

No se le ha escapado al preparador unionista que “el club y la afición se están volcando para conseguir el objetivo de llenar la grada, de que sea una fiesta del rugby, de que vengan las familias y todos aquellos que han colaborado en el año, con la idea de que sea una mañana de domingo formidable”. Así lo va a ser, con una previsión de asistencia extraordinaria gracias a la implantación de este deporte no solo en la ciudad, sino también en la provincia, desde donde se van a desplazar los diferentes clubes que hace posible el proyecto URA, el de la unión en torno al balón oval. En la primera vuelta el marcador entre ambos fue de 18-19 para URA, victoria de gran mérito porque el inicio liguero de los de Pozuelo fue extraordinario, desinflándose en el segundo tramo de competición.