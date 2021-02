La conjunción adversativa ‘pero’ marca en más ocasiones de las que parece no solo las expresiones, sino las ideas. Un ejemplo muy claro se tiene cuando se define a este UD Ibiza Ushuaïa Volley llegados a la jornada 21. No ha hecho ningún set en lo que va de año, pero…, se ha marchado Raúl Muñoz, pero…, se ha metido en un problema serio con la permanencia, pero…, puede ganarle a cualquiera en cualquier momento, tiene suficiente plantilla y grandes referentes en saque, ataque, bloqueo y defensa, y con dos partidos menos disputados, incluso tiene a tiro llegar a playoffs si no falla cuando los recupere. Dicho todo esto, se ha puesto sobre la mesa todo lo que entraña en presente de un club grande, metido indudablemente en una racha a la que también indudablemente puede ponerle fin en cualquier momento. Además, a Unicaja Costa de Almería le preocupan sus propias cuestiones, que las tiene.

Con una de arena y luego la de cal, por ese orden, en el transcurso de la Copa del Rey, los ahorradores demostraron mucho frente a Melilla Sport Capital para salir de la muerte y salir victoriosos, mientras que fueron los que más cerca estuvieron del campeón en cuanto a juego. Tanto es así como que el resultado de la semifinal, ese 3-0 amarillo, pudo ser cualquiera de los seis que caben en un partido, sin olvidarse de que Ignacio Sánchez llegó muy mermado físicamente, del encierro por COVID al Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las expresiones más comúnmente utilizadas cuando externamente hay referencias a los verdes es la de que son capaces de lo mejor y de lo peor, batalla que libra Manolo Berenguel casi desde el inicio de temporada. Eso hace de Unicaja Costa de Almería un rival al que nadie quiere ver delante, con sus propios ‘peros’, luchando por ser tercero.

El calendario ahorrador lo va a medir tres veces seguidas con equipos que están en la lucha por la permanencia, ya que, a Ibiza, de donde se vuelve el lunes, seguirá la visita el miércoles de UBE L’Illa Grau y otro fin de semana consecutivo de viaje, en ese caso a Barcelona. Pasado ese tramo se pasará a un doble enfrentamiento ante ‘rivales directos’, uno más que otro, puesto que llegará al Moisés Ruiz Urbia Unergía Vóley Palma posiblemente con la tercera plaza en un partido decisivo para dársela a unos o a otros, y después habrá que visitar Los Planos como prueba de fuego del nivel adquirido para los playoffs. Por último, se regresará a mirar a la zona baja por la visita a Almería de Textil Santanderina, último partido de liga, bien salvado, bien condenado, o bien con su último cartucho encendido. De los calendarios de los otros equipos se podría decir también mucho, porque las seis últimas jornadas guardan a todos ellos ‘trampas’ y partidos que indirecta y positivamente inciden en Unicaja.

En cuanto a UD Ibiza Ushuaïa Volley, es actualmente undécimo, con 17 puntos que ha logrado cinco victorias y en cuatro de sus 13 derrotas, en las que cayó en el tie-break, como en Almería a mitad del pasado noviembre. Eran otros tiempos para los pitiusos, completos, con la pareja de receptores de la ‘doble M’, Makinen y Muñoz, firmando 23 y 22 puntos respectivamente para un total de 55. El resto del equipo se quedó en 36, como dato a tener en cuenta, al igual que no se puede olvidar el daño en saque. Respecto a eso, juegan en casa y pueden sacar incluso mejor, pero sin el iliturgitano, eso sí, aunque con armamento pesado. De hecho, sigue liderando y ahora aun más el magnífico jugador finlandés, uno de los grandes fichajes de esta Superliga 2020/2021. En los cuartos de final de la Copa del Rey, un 3-0 encajado contra Teruel, Barreros puso como opuesto al central Víctor Méndez, que firmó 10 puntos. En esa posición el ‘natural’ es un Arthur Borges que es un clásico en Ibiza.

La expedición ahorradora busca la máxima concentración realizando un viaje de varios días a la isla pitiusa, sabedora del potencial del rival y de la necesidad de acumular puntos y sensaciones para los playoffs

La distribución de juego corresponde al talentoso y potente Sergio Ramírez, que ya cuenta con la ayuda de Germán Galdón, el argentino, colocador de experiencia y a la vez recursos suficientes para aportar al grupo, como es evidente que los tiene, y muchos, el flamante fichaje de Julián García-Torres. El central sevillano vuelve a la competición como lo que es, un mito del voleibol español, haciendo pareja en Copa con Joaquín Monteagudo. El receptor titular junto a Makinen ahora es Iván Andrés Hurtado, el colombiano, mientras que la recepción y la defensa se reparte entre una pareja de líberos de máxima garantía, Paquillo Fernández, espectacular y eficiente en sus acciones, y Víctor Sánchez, que suma el peso de la historia del club pitiuso, del que es el ‘decano’. Baja importante es la del opuesto Wallaf Oliveira, con mala suerte respecto a las lesiones desde que llegó a España, más las definitivas del ya citado Raúl Muñoz, más el central ‘made in USA’, Schmidt, y la primera, la de Mora.

Además de ese antes citado tie-break con derrota frente a Unicaja Costa de Almería, UD Ibiza Ushuaïa Volley esta temporada ha acumulado malos resultados, con tres victorias en casa, Boiro y Textil por 3-0 y UBE L’Illa Grau por 3-2, y cuatro derrotas en Es Viver, 0-3 contra Guaguas, Teruel y Melilla, y 1-3 frente a Palma. Lejos de su pista ha ganado dos veces, 0-3 contra Barça para clasificarse para la Copa, también de confinamiento a pista directamente en lo que fue una demostración que invitó al optimismo, y 2-3 en pista de Melilla. Lo demás, ocho, han sido caídas, con tres tie-breaks cedidos, el del Moisés Ruiz más los de Lugo y Almoradí, sin set a favor en cuatro ocasiones, en Canarias, Palma, Teruel y, sobre todo, el último, en Boiro, justo antes de viajar a la Copa, y con un solo 3-1, encajado en Manacor. Los partidos que debe recuperar son visita a Textil Santanderina y en casa contra Arenal, que podría sacar adelante perfectamente para, cabe insistir, pese a todo, estar en números de playoffs incluso cayendo, si lo hace, frente a Unicaja Costa de Almería. Cambia de modo radical la perspectiva mirada así, y los de Barreros tienen mucho que decir.