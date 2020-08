El equipo ahorrador ya tiene su primer ‘Día D’ 2020/2021, precisamente el que será el arranque de la cimentación para que después, a lo largo de los siguientes meses, haya varios ‘Días D’ más en el calendario. Llegará con un mes justo tocando balón a la Supercopa de España para medirse, un año más, al CV Teruel, todavía sin una sede determinada. En concreto, la cita está fijada para el día 24, pero sin contacto alguno entre los jugadores ni entre los miembros del cuerpo técnico, tono individual absoluto en la vuelta al ‘trabajo’ al tratarse de la fecha en la que se harán tanto los PCR como la analítica que determine su estado general de cara a afrontar el curso. Las pruebas médicas y los test físicos en el gimnasio se plantearán también, en la reentrada a la ‘normalidad’, de manera individualizada, y en cuanto ya se tengan los resultados, el día 26, la pista volverá a ser el hábitat de los ‘hombres de verde’.

Es por ello, sabiendo que la Supercopa está fijada para el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre, que habrá un mes exacto para ‘cogerle el tacto’ al balón y cargar las sensaciones necesarias para entrar en competición al nivel adecuado. Eso es lo que ha faltado en las dos pasadas ediciones del torneo, en las que no se ha tenido la misma ‘velocidad’ que el rival, y lo que Manolo Berenguel quiere solucionar a la tercera… ‘porque va la vencida’. El técnico no ha parado de trabajar ni este verano ni durante el estado de alarma, enganchando dos temporadas consecutivas sin una desconexión prolongada, muy motivado y concentrado en la medición de todos y de cada uno de los detalles de su nuevo proyecto. Sentado delante de su teclado, ha plasmado ‘sobre pantalla’ lo que necesita para lanzar una nueva apuesta de lucha por estar en lo más alto, de la cabeza al ordenador, ahora toca trasladarlo a la pista.

Pero todo pasa inexorablemente por el laboratorio como condición indispensable. Y es que Unicaja Almería no va a poner en peligro la salud de sus integrantes, ni en ningún momento, ni bajo ningún concepto, por lo que esa primera semana completa va a estar supeditada a los resultados y, como no, actualmente se ve sujeta a una razonable preocupación por la evolución negativa del número de los contagios, tanto en la provincia como en el contexto nacional. Si todo va bien, tal y como se desea y se espera, a falta tan solo de los internacionales, “comenzaremos por parejas entre los jugadores que se incorporan en esa fecha, que serán nueve en primera instancia sin Fornés ni Vigil, evitando los contactos hasta que no sea estrictamente necesario y se tenga una absoluta certeza de no hay problema alguno”, ha reconocido Manolo Berenguel, ‘en manos’ de Enrique de Haro para esta primera fase preparatoria.

Respecto al preparador físico ha añadido que “se trabajará de forma analítica, con los test de fuerza y todo lo que necesite Quique, más basado en la puesta a punto física los primeros días, con los primeros toques sin salto en la parte técnica”. El fin de semana se completará el trabajo con el cambio de ritmo ya tradicional de sesión en la playa y en el Club Náutico de Aguadulce, con descansos el viernes por la tarde y el domingo completo. El incremento de carga será notable en la segunda semana, lo que también conllevará más espacios para descansar al final de la misma, en el que igualmente la arena playera cumplirá su misión en el fortalecimiento de piernas. Pista y pesas se irán alternando para alcanzar una ‘estabilidad’ en el programa, que va a tener su continuidad en la tercera semana, ya sí con los once jugadores que hay actualmente en el plantel, incorporados los centrales desde el Preuropeo.

También lo hará en ese momento el segundo entrenador, Guille Carmona, volcado con la Selección Española, pero en permanente contacto con Berenguel y el resto del staff técnico. Además, en esa nueva fase se debería producir la gran novedad de ‘entrar en juego real’, ya que Unicaja Almería tiene previsto utilizar los dos fines de semana finales del periodo preparatorio para disputar partidos amistosos, si bien va a ser complicado ajustar intereses y condiciones con otros equipos de alto nivel: “Estamos en negociaciones con varios clubes y a expensas de ajustar las partidas económicas para estos gastos, al igual que lo están valorando los rivales, porque la intención es jugar lo máximo posible, y si no se puede jugar, pues habrá que afrontar la primera cita importante, que será la Supercopa, de la mejor manera posible, pero al final, como siempre, depende de cómo se llegue”.

En ese sentido, el nijareño ha recordado, sin ir más lejos, que “se han hecho varias pretemporadas con mucho tiempo, acumulando partidos y mucha calidad, para que después se llegue al título y no hacer un buen papel, como sucedió en la anterior”. El trabajo fue muy bueno, pero no sirvió ni para levantar el título ni para encontrarse con las sensaciones, “también depende mucho de cómo te encuentres ese día, así que lo importante es que el tiempo que se tenga, se aproveche, y después tener la confianza suficiente”. Para Manolo Berenguel, el mes es más que suficiente “para llegar bien a la primera cita”, y su receta está en “ir paso a paso, esperar la llegada de los internacionales y tener el volumen grande de jugadores para hacer sesiones en competitivo”. La ‘semana 5’ se afrontará, seguro, como normal de prepartido, así como la ‘semana 6’, porque ya tocará iniciar la Superliga en casa frente a Arenal.