Unicaja Costa de Almería apoya la iniciativa de ‘Que no te cuenten calorías’.

Desde los fogones del Espacio Gastronómico Tony García, en el Hotel Ah! Avenida, y desde la consulta especializada del Hospital HLA Mediterráneo, pero pasando por la pista del Moisés Ruiz, han sido días de diversión, y mucha, durante el rodaje de una seria divertida, instructiva y dirigida a todos los públicos. Se trata de una decena de episodios, que irán siendo publicados paulatinamente, en los que los jugadores y el entrenador de Unicaja Costa de Almería se han sumado a la iniciativa promovida por Ángel Rueda, “viva imagen de superación personal y profesional, así como del compromiso con los demás”, tal y como asegura Alfredo Cortés, gerente del club, a la hora de valorar la experiencia: “Es una satisfacción para nosotros portar este tipo de mensaje constructivo y optimista que traslada desde la red la iniciativa ‘Que no te cuenten calorías’, promovida por Ángel, un ejemplo a seguir la haber sido capaz de transformar su vida desde los hábitos alimenticios saludables que promulga”.

Esa historia de valentía y esperanza la cuenta el propio creador de #qntcc: “En 2015, y tras perder más del 50% de audición, tuve que replantearme mi futuro de técnico de imagen y sonido, así que utilicé todos mis conocimientos de lo audiovisual para aprender la profesión que siempre me había gustado: la alimentación; me decidí a aprender a comer de forma saludable y perder peso, revertir mi obesidad mórbida, junto a otras muchas patologías que me estaban enfermando cada vez más, pero al mismo tiempo grabar todo en una pieza documental, que al final nunca se emitió porque me di cuenta de que, aunque lo había conseguido, tenía que ser responsable y no tenía ninguna formación para hablar libremente de ello en público”. Ahora, con título de Técnico Superior en Dietética, “me veo inmerso en un proyecto web ya en el aire, www.quenotecuentencalorias.com, que ha generado una comunidad que se interesa por la formación online en alimentación saludable para todos los públicos, que tiene a su disposición a Unicaja Costa de Almería”, añade.

Desde su canal de YouTube, “donde saco mi lado más gamberro”, confiesa, “para intentar concienciar a los padres de que se comprometan con una alimentación más saludable para sus hijos, y a los jóvenes, para que diferencien los ultraprocesados y la publicidad engañosa que les vende comida basura e insalubre”. Pero sobre todo busca “el abordaje completo en redes para la divulgación de una vida sana, unos buenos hábitos y atajar de una vez por todas la otra epidemia silenciosa (hay vida más allá del COVID) que está acabando con la vida de mucha gente: la obesidad”. Entiende Ángel Rueda que “a este castillo de naipes le faltaba uno de los cimientos más importantes, la actividad física, el deporte como pieza fundamental para esos hábitos de vida saludables”, por lo que “la unión con Unicaja Costa de Almería para sacar esta primera temporada ha sido un sueño hecho realidad”.

No es un deporte que le sea extraño, ni mucho menos: “Mi hija tiene 11 años y juega a vóley desde hace 3, estamos muy comprometidos con el equipo y seguimos a los verdes desde hace tiempo, y ahora ellos nos han ayudado en nuestro propósito de llevar a las casas de todos nuestros seguidores tips y consejos sobre alimentación y deporte”. No le cabe la menor duda de que “ha sido algo fantástico; es alucinante ver cómo jugadores tan jóvenes como ellos saben cuidar y cuidan su alimentación de una manera divertida”. También han aprendido “desde como pelar un aguacate hasta cómo diferenciar un buen procesado de un ultraprocesado”, a la vez que “yo he aprendido las posiciones de cada jugador en la cancha”. Y es que, en tono jocoso y contando la devolución de visita que hizo a la pista, “me han dado una paliza en los entrenamientos”. En definitiva, “ha sido un acercamiento súper divertido”.

Esperando que el público lo pase bien con los episodios y que se quede con los tips clave para mejorar su vida, no se olvida de que “hemos hecho hasta ‘intrusismo laboral’, entrando en la cocina de Tony García para hablar sobre alimentación, pero creo que vamos a necesitar una segunda temporada para aprender a cocinar algo decente, y ojalá sea con la ayuda del propio Tony, porque somos muy negados para los fogones”, textualmente entre risas. Además, quiere destacar el capítulo que se comparte con Manolo Berenguel, ya que ambos entrevistan juntos a “una dietista nutricionista de la talla de Irene Zamora, del Hospital HLA Mediterráneo”, que habla sobre las alergias y las intolerancias alimenticias más frecuentes. Ese es uno de los capítulos, siendo los demás dedicados a ‘Alimentación saludable’, ‘El azúcar oculto’, ‘Qué es un ultraprocesado’, ‘Leer etiquetas’, ‘Comprar en el Súper’, la mitad de esta serie, y ‘Desayunos saludables’, ‘Alimentación Deportiva’, ‘Alimentación emocional’, ‘Adherencia al tratamiento’ y ‘El deporte es vida’, por ese orden.

Ese último título parcial dentro del genérico de ‘Alimentación de altura’, como guiño a la estatura de los jugadores, enlaza con la labor de concienciación que el club ha desarrollado durante décadas, con visitas a los colegios de la provincia por parte de su plantilla, y que por motivos de seguridad no se ha podido realizar esta temporada: “Lo que la COVID-19 nos ha quitado, ese contacto directo con los niños y las niñas de nuestra tierra para contarles cómo es la vida de un deportista de élite y la gran importancia que tiene una alimentación equilibrada, entre otros valores, lo hemos podido suplir gracias a la colaboración de Ángel Rueda, al que estamos agradecidos por abrirnos su proyecto ‘Que no te cuenten calorías’ y que no veamos interrumpido ese compromiso social tan arraigado en el ADN del club”, asevera Alfredo Cortés, al que no le cabe la menor duda de que “quienes vean los episodios se van a divertir y van a aprender muchísimo”. Este proyecto utiliza a los niños como ‘aliados’ para concienciar al ámbito familiar, en el que se entra a través de las TICs, y que aboga, ya por ende, en una compra sostenible y favorecer al pequeño comercio.