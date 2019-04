Unicaja pierde 3-2 en Ibiza y la semifinal se alarga

Unicaja Almería cayó por 3-2 en su primer duelo como visitante de la eliminatoria en Es Viver ante un Ibiza que forzó el cuarto duelo de una semifinal que ahora queda con un global de 2-1 para los almerienses. Con la mente puesta en cerrar la eliminatoria por la vía rápida llegó el cuadro almeriense a territorio balear, con un 2-0 en el global a su favor, aunque también era muy consciente de que los ibicencos, como ya demostraron en Almería, no se lo iban a poner nada fácil. Así, el primer set empezó con gran igualdad, hasta que se superó la decena de puntos y los almerienses pudieron marcharse en el marcador de anotación por primera vez en el choque de forma destacada (13-17). Gran efectividad al saque para los de Manolo Berenguel, que con un 13-19 se les puso todo muy cara para imponer el 0-1. Sin embargo, se durmió el equipo ahorrador ante un Ibiza que bajó su nivel de error y pudo reducir la diferencia a 22-23, complicando momentáneamente el set para un Unicaja que, pese a ello, se lo llevaría por 22-25.

Comenzó con mal pie el conjunto almeriense en la segunda manga, con un cuadro local más efectivo que llegó a ponerse con un 6-2 en el inicio. Empezó a reaccionar un Unicaja que tuvo que esperar a ponerse por delante hasta superar la decena de puntos (9-10), aunque no pudo mantener demasiado su mínima ventaja. Los locales empezaron a sentir que podían remontar el duelo y ganarlo. Tenía potencial de sobra en la cancha y lo demostró. Ayudó también una sucesión de errores de los de Berenguel que dejaron un camino más fácil de lo previsto a los baleares para que igualaran el global del partido con un 25-20 en el segundo set.

Si la segunda manga empezó de forma negativa para Unicaja Almería, la tercera fue aún peor. No supo despojarse del nerviosismo y la precipitación el equipo de Berenguel ante un Ibiza cada vez más crecido. El marcador llegó a reflejar un contundente 23-11 favorable a los de Piero Molducci, que estaba jugando con más comodidad que un equipo almeriense al que ya le estaba afectando demasiado la presión. Los ahorradores veían como se les estaba marchando el partido. Los locales ganaron el tercer set por 25-14 para poner el 2-1 en el luminoso.

Ibiza no tenía margen de error alguno. Si perdía, se quedaba fuera de la lucha del play off por el título liguero. Sin embargo, si ganaba, forzaría un cuarto duelo en el que tendría la oportunidad de empatar el global de un eliminatoria que se le estaba complicando por momentos a los almerienses, aunque es algo que ya se esperaba dado en nivel mostrado por los ibicencos a lo largo de la campaña. Unicaja, consciente de la moral que estaban cogiendo sus oponentes, trató recuperar nuevamente la concentración del primer set y en este, el cuarto, minimizó sus errores para cerrarlo venciendo por un ajustado 26-28. Todo se decidió en el tie break, como en el primer enfrentamiento de la eliminatoria. Pero al contrario que el viernes anterior, Unicaja perdió (24-22) y no pudo sellar su pase a la gran final de la Superliga Masculina, donde ya está CV Teruel.