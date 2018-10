Victoria de un efectivo CD El Ejido en Ibiza (1-3)

Tres ocasiones claras, tres goles. La eficacia dio al CD El Ejido su primera victoria a domicilio del curso. Con poco se llevó mucho ante un Ibiza que generó más pero careció de contundencia en el remate.Los celestes se asentaron muy bien desde el inicio sobre el césped artificial del feudo balear, donde Alberto González apostó por Samu Corral y Javilillo, dos jugadores de la vieja guardia, en su once titular frente a un Ibiza que tuvo su primera aproximación en el 6’, con un intento de remate de Javi Serra. La primera clara de los almerienses llegaría en el 13’, en un centro de Javilillo desde la banda derecha al que no llegó, por muy poco, Samu Corral.

El delantero granadino del CD El Ejido no defraudó en su primer partido del curso como titular, al igual que hizo cuando salió desde el banquillo ante el Badajoz hace unas semanas. Corría el 17’ cuando Corral asistió con un gran pase a la espalda de la defensa rival a su compañero Alfonso, que se marchó en velocidad de Gonzalo, se internó por la izquierda del área y tras definir de forma sublime con un disparo potente y casi raso, marcó el 0-1, lo que le dejaba como máximo goleador ejidense con tres tantos.Tras el gol visitante, los de Andrés Palop se pusieron las pilas. Y de qué forma. Aulestia salvó el empate en el 24’ a un remate de Iosu. Los locales generaban mucho más que los de González, pero les faltó eficacia. En el 32’, Chavero probó suerte con un disparo desde el borde del área, pero el cancerbero delCD El Ejido estaba muy bien situado. No le duraba nada el esférico a los del Poniente ante un oponente que dominaba pero al que le seguía faltando contundencia en el remate. Borrielo la mandó al larguero con un cabezazo en el 39’ y en el 42’ no falló Javi Serra a pase del italiano, ajustándola al segundo palo. Se lo estaban mereciendo los de casa, que rozaron la remontada en el 44’, pero el colegiado les anuló un gol por fuera de juego claro.

Siguió generando más en ataque y dominando el esférico, liderado por un espectacular Chavero, el Ibiza tras la reanudación. Los ejidenses necesitaban más movimiento en el centro del campo y González dio entrada a Sebban. Y cuando los locales parecían tener el duelo dominado, donde querían, apareció Corral para adelantar nuevamente a los ejidenses. El de Granada remató a placer en el 67’ y buen centro de Javilillo desde la derecha. Segundo disparo de los celestes entre los tres palos en todo el partido y segundo gol. Efectividad absoluta. Y de nuevo, como en el Nuevo El Vivero, asistencia y diana a domicilio del ariete celeste.

Quedaba una recta final emocionante, con un Ibiza volcado en busca de la igualada y un CD El Ejido que debía defender su renta o aumentarla para sumar su primer triunfo de la temporada a domicilio. Ocurrió lo segundo. Debutó el canterano Marcelo este curso y lo hizo marcando el 1-3 en el 83’ tras una buena asistencia de Pino, sentenciado el duelo para los almerienses.