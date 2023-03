Volver a disfrutar en la zona de confort

Como el título de esa canción de El canto del loco, el Almería y su hinchada quieren volver a disfrutar. Buscan hacerlo en su zona de confort, esa donde ha ganado 22 de los 25 puntos que suma actualmente. Unos 25 puntos que sería una plausible cifra para un recién ascendido tras disputarse 23 jornadas del campeonato, pero que hacen que el Almería viva, al igual que un buen número de equipos, en el alambre visto que se atisba la permanencia más cara de los últimos años. El Valencia es el que la marca con 23 unidades, por lo que un ‘1’ esta tarde en el Power Horse Stadium permitiría al Almería respirar antes de afrontar un tramo de calendario ante rivales directos.

Afronta el conjunto almeriense el partido después del inopinado triunfo ante el Barcelona, ese que rompió todas las quinielas y que hizo que el cuadro azulgrana, que había anotado siempre a excepción de la jornada inaugural, se quedase a cero ante el segundo máximo goleado. Esa ciencia inexacta que es el fútbol y los guarismos como local de la UDA invitan a pensar que una victoria del Almería ante un Villarreal a priori superior no sea descabellada, máxime con los guarismos amarillos como visitante: apenas tres triunfos y otros tantos empates en una docena de partidos. Sobre todo si el fútbol es un estado de ánimo, con el conjunto de Rubi recién inyectado de optimismo.

Sólo el Barcelona y el Real Madrid superan en sus feudos los 22 puntos que ha logrado el Almería en el Power Horse Stadium, por lo que no es sencillo poner la etiqueta de favorito. También es complicado adivinar el once de Rubi visto que no ha repetido alineación en todo lo que va de temporada. Las piezas dependerán del dibujo elegido por el de Vilasar de Mar. Cuando parecía que el 1-4-1-4-1 iba a virar a un 1-5-3-2 el pasado domingo, el preparador rojiblanco finalmente optó por ese 1-4-4-2 que tan bien le funcionó frente al Barcelona. El esquema potencia la asociación entre Luis Suárez y El Bilal Touré a la vez que aminora las prestaciones en la medular si opta por un extremo al uso, véase Ramazani o Embarba, o el peligro por el costado izquierdo si tira a Robertone al carril. Sin descartarse que repita el once por completo por primera vez en todo el curso, Pozo cuenta con muchas papeletas para ser de la partida en detrimento de Chumi. Samu y, sobre todo, Embarba y Ramazani tienen también sus opciones para salir en la foto inicial, pasando la otra posibilidad por desplazar a Luis Suárez al extremo izquierdo en caso de no repetir con el 1-4-4-2.

Sea con las piezas que sea, el técnico catalán busca un Almería con personalidad, que lleve el peso del partido y que vuelva a rayar a un buen nivel en el aspecto defensivo. Más allá de la victoria, si por algo destacó el conjunto indálico en el último partido fue por la notable mejoría en sus prestaciones defensivas, destacando la actuación de Ely, convertido en mariscal frente al Barcelona. Buena parte de las opciones locales pasan por esa actuación en el plano defensivo, incluyendo no sólo a los zagueros, sino a futbolistas como Baptistao, con papeles tan importantes como no dejar abandonados a unos laterales que sufren sin esas ayudas.

Setién cuenta con las bajas de Coquelin y Trigueros, pero recupera a Lo Celso y Jackson

Quique Setién, que cuenta con las bajas del lesionado Coquelin y del sancionado Trigueros, recupera a Lo Celso y Jackson después de recibir el alta médica ambos, en el dique seco durante varias semanas. El preparador amarillo tiene dónde elegir, radicando una de las dudas en la presencia de Gerard Moreno en el once después del que es uno de los mejores delanteros nacionales regresase frente al Getafe. Esa y la de Baena son las dos principales dudas respecto a la alineación que actuó ante el cuadro madrileño. En el almeriense, que podría entrar por el canterano Terrats, hay puestas muchas de las miradas después de su polémica con el Almería, avivada en el encuentro de ida.

El otro almeriense que se cambiará en el vestuario del Villarreal será Jorge Pascual, que milita en el conjunto C. Del gusto de Quique Setién, podría debutar esta noche en una Primera División que le costó mucho alcanzar al Almería. Nada mejor como agarrarse a ella haciéndose fuerte en la zona de confort.