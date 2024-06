Álex Baena, primer almeriense en acudir a una Eurocopa

Difícilmente podría haber recibido una mejor noticia el roquetero Álex Baena, quien finalmente ha entrado en la lista de la selección española para disputar la Eurocopa que durante este verano se disputará en Alemania. Una convocatoria con la que el centrocampista del Villarreal, quien ya estaba en la prelista de Luis de la Fuente, se convierte en el primer almeriense que jugará esta competición continental cuando ni tan siquiera ha pasado un año de su debut con la absoluta. Además, fue uno de los jugadores que completó los 90 minutos en el amistoso del pasado miércoles frente a Andorra.

Antes que el centrocampista roquetero pasaron por la selección española absoluta otros dos almerienses como fueron Biosca y Diego Capel. Aunque ninguno de ellos pudo llegar a disputar una Eurocopa, si bien el centra sí jugó un Mundial en el año 1978 y participó en la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos. Mientras, el extremo albojense no pudo disputar ningún campeonato con el combinado nacional absoluto tras debutar en el año 2008 a las órdenes de Vicente del Bosque con la selección que a la postre se acabara convirtiendo en campeona del mundo.

Una nueva llamada de La Roja que viene a confirmar el gran momento que atraviesa el roquetero en los últimos años, siendo una pieza clave en los esquemas del Villarreal. El centrocampista almeriense ha sido uno de los jugadores más empleados por Marcelino García Toral a lo largo de esta temporada en el submarino amarillo, por cuyo banquillo este curso también pasaron Quique Setién y Pacheta. El almeriense ha disputado en la presente campaña un total de 45 partidos, 34 de ellos en Liga, y ha sido el máximo asistente en Primera División con hasta catorce pases de gol que se unen a sus dos tantos anotados en la competición doméstica.

Todo ello en la que ha sido su segunda temporada en la máxima categoría después de su fructífera cesión en el Girona, el ahora equipo de moda en el fútbol español, dos cursos atrás en Segunda División y con el que logró subir a la máxima categoría. Aquel año en el conjunto catalán ya fue un hombre importante para Míchel, disputando un total de 45 encuentros entre el campeonato regular, la Copa del Rey y el play off de ascenso en los que anotó cinco goles y repartió media docena de asistencias.

