El Almería B quiere la sexta victoria consecutiva

Bastante bien le están yendo las cosas en las últimas semanas al Almería B, que pasa por uno de sus mejores momentos de la temporada. Cuartos clasificados con ocho puntos de ventaja sobre el sexto, el Motril, los rojiblancos tienen bastante encarrilado su billete para el play off cuando tan solo restan seis jornadas por disputarse. Todo ello cuando el conjunto dirigido por Alberto Lasarte encadena ya cinco triunfos y buscará este domingo su sexta victoria consecutiva cuando a las 18:00 horas visite al Torreperogil.

Si bien los rojiblancos habían llegado a encadenar hasta trece jornadas sin conocer la derrota durante la primera vuelta, no ha sido hasta ahora cuando han logrado tantas victorias de manera consecutiva. Aunque más que consolidados en los puestos de play off, los almerienses no se fían lo más mínimo hasta que las matemáticas digan lo contrario. Asimismo, los unionistas, a los que les benefició la derrota del pasado miércoles del Atlético Malagueño en su partido aplazado frente al Poli El Ejido, pretenden ahora seguir escalando posiciones.

A tan solo un punto de la tercera plaza, que ocupa el Torre del Mar, y tres de la segunda, en la que se encuentra el Real Jaén, los rojiblancos no quieren conformarse con la cuarta posición. Más aún cuando este mismo fin de semana se enfrentan malagueños y jienenses, siendo una gran oportunidad de seguir subiendo puestos en la tabla. Aunque los almerienses no tendrán un partido fácil este domingo ante el Torreperogil, ubicado en la zona media de la clasificación y que busca terminar de sellar su permanencia lo antes posible.

Los almerienses solo han sufrido cuatro derrotas esta temporada

Si bien los jienenses llegan a la cita tras caer por la mínima el pasado fin de semana en su visita al Torre del Mar, anteriormente habían logrado dos victorias consecutivas y encadenar tres jornadas sin conocer la derrota. Una dinámica positiva a la que tratarán de volver este domingo, buscando dar la sorpresa frente a los almerienses, que tan solo han perdido cuatro encuentros en la presente temporada y que vienen de lograr una importante victoria en casa ante el Motril.

Para este encuentro Alberto Lasarte no cuenta con ninguna baja por sanción y recupera a una de sus principales piezas como es el capitán Aarón Romero, quien se perdió el encuentro de la pasada jornada al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Aunque en esta ocasión no podrá contar con Paco Sanz, quien al igual que Marcos Peña ha sido convocado por el primer equipo para la visita a la Real Sociedad. Por su parte, los jienenses tendrán la baja de Pablo Ortiz al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla del curso. Mientras, recuperan a Andrés Fernando después de no estar en el encuentro de la pasada jornada por idéntico motivo.