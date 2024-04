El Almería B disputa otro encuentro clave por el play off

Se está acostumbrando el Almería B a disputar partidos clave en la lucha por el play off en las últimas semanas. Si la jornada pasada les tocó visitar al Huétor Vega, al dejaron a nueve puntos con su victoria, ahora los rojiblancos afrontan otro encuentro de vital importancia. El conjunto que dirige Alberto Lasarte recibe este domingo a las 12:00 horas en el Anexo al Motril, sexto clasificado, y ante el que pueden dar otro golpetazo en su pelea por hacerse con una de las cinco primeras plazas.

Separados por cinco puntos cuando tan solo restan siete jornadas para llegar a la conclusión del campeonato, los rojiblancos pueden eliminar a otro equipo más en la carrera por el play off. No es para menos, una victoria de los almerienses alejaría a los granadinos a ocho puntos, dejando prácticamente sentenciados que cuatro equipos seguirán luchando por el ascenso a Segunda RFEF. Y el conjunto indálico llega a la cita atravesando uno de sus mejores momentos del curso después de encadenar ya cuatro victorias.

Por su parte, los blanquiazules, con los que los almerienses empataron a uno en el Escribano Castilla en el choque de ida, no pueden permitirse fallar si quieren seguir aspirando al play off. A cuatro puntos de la quinta plaza, que marca el Atlético Malagueño si bien cuenta con un partido menos, los granadinos necesitan seguir sumando de tres. Los motrileños visitan a los unionistas después de la importante goleada endosada al Torre del Mar, tercer clasificado, la pasada jornada y haber sufrido tan solo una derrota en su últimos once encuentros disputados.

Para este encuentro Alberto Lasarte pierde a uno de sus hombres importantes como es el capitán Aarón Romero, quien no podrá estar ante los blanquiazules al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Por su parte, los granadinos tienen la baja de Alberto López, quien no viajará a tierras almerienses al tener que cumplir también ciclo de amonestaciones.