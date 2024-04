Baloncesto Murgi depende de la suerte y de no fallar en las últimas jornadas para mantenerse

A falta de dos jornadas para que termine la temporada 2023-2024 de Liga EBA, el Baloncesto Murgi, a pesar de llevar una racha de cinco derrotas consecutivas, aún cuenta con posibilidades de mantener la categoría si se cumplen varios factores a su favor.

En primer lugar, será fundamental saber si los que bajan son uno o dos equipos, que no se sabrá hasta final de temporada. Asimismo, los ejidenses se encuentran actualmente en la última posición, a una victoria de Benahavís, Andújar, Armilla y La Línea, y con todos ellos tendría un desempate favorable en caso de tener las mismas victorias, excepto con Benahavís. De este modo, es muy importante que en las dos jornadas que restan, alguno de estos rivales caiga en al menos unos de sus encuentros. Por parte del conjunto dirigido por Javi Jiménez, ganar los dos próximos partidos es de vital importancia para maximizar las posibilidades de mantener la categoría.

Próximo encuentro

El próximo sábado, 6 de abril, el Baloncesto Murgi viajará hasta Jaén para enfrentarse al equipo que actualmente ocupa la segunda plaza del grupo D-A de Liga EBA, el Jaén Paraíso Interior CB. El conjunto jienense se encuentra a una victoria del líder, con lo que se prevé un reto en toda regla el de ganar a este equipo. Sin embargo, los ejidenses han sido capaces de lo mejor y de lo peor esta temporada. Se les ha visto ganar a lo líderes de la categoría, y también se ha sufrido dejar escapar partidos ganados encajando canastas en los últimos segundos. Con lo que todo es posible si no desconencta en ningún momento del encuentro y saben gestionar los últimos compases del partido, que ha sido la asignatura pendiente de esta temporada.

Despedida en casa

Los ejidenses tendrán la suerte de disputar la jornada de clausura de esta temporada con el calor de su afición, en el Pabellón de Deportes Municipal de El Ejido, el sábado, 13 de abril, a las 19:00 horas, contra el CB Novaschool Rincón de la Victoria. Independientemente del resultado de la penúltima jornada que habrá disputado en Jaén, los chicos de Javi Jiménez pueden llegar con posibilidades de mantener la categoría de Liga EBA en el último partido. El CB Andújar, por ejemplo, en el caso de que pierda esta semana contra La Línea, quedaría en la última plaza si gana el Baloncesto Murgi, puesto que los andujeños descansan en el último encuentro y no tienen posibilidad de sumar victoria.