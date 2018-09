El banquillo aprieta al míster

Aunque la Copa del Rey suele ser un incordio para los equipos que están en la tesitura de la Unión Deportiva Almería, en esta ocasión para los rojiblancos ha sido como agua de mayo. O como la que va a caer hoy si la AEMET no vuelve a fallar, para bajar la temperatura de los últimos días. La cuestión es que además de conseguir la primera victoria y mejorar anímicamente a la plantilla, el 1-2 de La Rosaleda demostró que hay jugadores en el banquillo que vienen apretando fuerte y que se han ganado una oportunidad de titulares en la Liga.

No revela si será mañana domingo ante el Zaragoza u otro fin de semana, pero el míster almeriense sí que ha tomado buena nota de lo visto en el estadio malagueño. "Todavía nos queda una sesión de entrenamientos, tomaré la decisión después de ver cómo están mañana [por hoy]. Bastante de los jugadores me lo han peusto muy difícil para jugar, incluso los del filial están demostrando que pueden tener un hueco en el primer equipo", en referencia al gran partido que jugaron Iván Martos y Lin. Preguntado en concreto por Sekou, su respuesta fue clara y contundente: "Está trabajando muy bien, como dije antes del partido ante Osasuna. Tiene mucha confianza, mucha personalidad, pero tiene que seguir con su adaptación a la nueva categoría. Hay que ir poco a poco, en Cádiz decíamos que no estaba preparado para jugar y ahora, despué del gol, ya nos creemos que sí".

Precisamente sobre esas lecturas fáciles, Fran Fernández también habló de la mejora que cree que ha experimentado el equipo. "Estamos preparados para todos los problemas que nos vayan surgiendo. Yo creo mucho en este equipo, la gente es resultadista, pero yo creo mucho en estos jugadores. El equipo ha demostrado que tiene alma y que va creciendo jornada a jornada".

Ante el Zaragoza precisamente se estrenó la temporada pasada Fran Fernández, cuando tuvo que coger el equipo entre Ramis y Lucas Alcaraz. La pregunta iba por ahí, aunque hubo una indirecta que quiso aclarar también antes de la respuesta. "La gente es resultadista y yo también, por supuesto. Yo quiero ganar al Zaragoza el domingo, pero quiero ganar todos los partidos desde la primera jornada. Lo más importantes está claro que son los puntos, ahí está en juego mi puesto", dijo en un primer momento, para seguidamente hacer referencia al encuentro del año pasado y la victoria por 3-0 ante los maños: "Aquel partido no tiene nada que ver con éste, entonces todo salió muy bien. Estamos preparado para jugarlo, tenemos que empezar a conseguir buenos resultados ligueros".

Uno de los problemas que está teniendo el Almería es que le está costando hacer goles. El almeriense confía en que su equipo mira más a la meta contraria para mejorar sus cifras. "Tenemos que seguir mejorando en el área, cada vez tenemos más llegada y más ocasiones de gol, pero hay margen de mejora".

Finalmente, reconoció que enfrente van a tener a uno de los mejores equipos del momento. "Los datos dicen que son la mejor delantera de la categoría, tienen jugadores que te ganan partidos. Es un equipo muy compacto y que incluso sin ser muy ofensivo, gana con facilidad como lo hizo la pasada semana en Oviedo".