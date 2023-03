Cabello: "Tenemos nueve partidos por delante que son vitales"

No podía estar contento el técnico celeste, que vio como su equipo cayó derrotado en su visita a un rival directo como el Sevilla Atlético. Pero David Cabello solo piensa ya en la siguiente cita, con lo que no dudó en señalar que "hay que coger fuerzas, reponerse y afrontar el próximo partido como veníamos afrontando estas últimas semanas". Además, el entrenador del Poli El Ejido volvió a incidir en la trascendencia de los pequeños detalles, afirmando que "cada gol hay que darle importancia.

El técnico del conjunto ejidense señaló que fue "una dura derrota que no esperaban", aunque indicó que "sabían que era un rival complicado porque viene haciendo las cosas bastante bien". No obstante, David Cabello aseguró sobre la primera parte que fue "un partido disputado de tú a tú, en el que el primer gol les hizo mucho daño, pero el equipo luego se repuso bastante bien teniendo bastante control de balón aunque sin grandes oportunidades".

Respecto al segundo tiempo, el entrenador del Poli El Ejido se lamentó por "volver a cometer un error en salida", manifestando que "una falta a favor se convierte en una situación de un tres contra uno que no puede suceder y menos en estos momentos". Así, Cabello mencionó que "cometer esos errores abre bastante el marcador" como uno posterior a balón parado, sobre el que dijo que "sabían que ellos ahí se hacen fuertes".

"El gol average es algo que tenemos que ir controlando sabiendo lo que hay en juego"

En un partido contra un rival directo hasta el más mínimo de los detalles cuenta. Es por ello que David Cabello tuvo palabras sobre el gol average empatado con el filial sevillista, resaltando que "es algo que tienen que ir controlando sabiendo lo que hay en juego". De esta forma, el técnico celeste recalcó que "a cada gol hay que darle importancia".

Sobre los minutos finales, el entrenador del Poli El Ejido comentó que "ya ha sido un poco más con corazón, con esa casta, con intentar no bajar los brazos nunca y que el equipo esté siempre fuerte y en disposición de poder disputar esos noventa minutos que dura el partido con las máximas garantías". Asimismo, Cabello aseveró que "no habían sabido de alguna manera atacar ni hacer daño al rival", añadiendo que "había sido de los partidos que menos ocasiones habían podido generar".

También fue cuestionado sobre el enfrentamiento a la conclusión del encuentro que se saldó con una expulsión por equipo a un miembro del cuerpo técnico. Respecto a ello afirmó que "son temas de fútbol que se tienen que quedar en el verde", mencionando que "en esos piques normales de los partidos al final no va a llegar la sangre al río". Todo ello para acto seguido "felicitar al Sevilla por los tres puntos" y asegurar que "van a trabajar muchísimo porque tienen nueve partidos por delante que son vitales y fundamentales para sacar este proyecto adelante".

Por último, David Cabello no quiso escudarse en las bajas de importantes jugadores, como Juancho, con las que contaba su equipo. De esta forma, el técnico celeste indicó que "no hay que achacar la derrota a este tipo de situación", mencionando que "jugó Caio que en muchas ocasiones no sale de la partida y aprovechó para hacer gol". Así, el entrenador del conjunto ejidense puso más hincapié en que "el rival les contrarrestó sobre todo en esa segunda parte su juego interior y se llevó el partido a donde ellos querían".