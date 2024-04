La carrera del CD Espartanos del Alquián vivirá su decimotercera edición

Poco menos de tres semanas restan para que la barriada de El Alquián viva uno de sus días grandes del año a nivel deportivo. Será el domingo 5 de mayo cuando tendrá lugar la celebración de la Carrera Popular del CD Espartanos del Alquián, consolidada ya en el calendario del atletismo almeriense y que alcanza ya su decimotercera edición. Una prueba que mantiene todavía abiertas sus inscripciones, las cuales estarán disponibles hasta el viernes 3 de mayo a las 12:00 horas en www.todofondo.net y tienen un cupo de 500.

Como viene siendo habitual, la prueba contará con distintas modalidades, siendo una de ellas la carrera del menor que irá destinada a niños de entre cuatro y dieciséis años y que dará comienzo a las 10:00 horas. Por su parte, la siguiente también tendrá lugar la Milla, con salida a las 10:30 horas y que contará con premios en metálico para los tres primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina. Mientras, también estarán la carrera saludable de 5 kilómetros y la carrera de 10 kilómetros, considerada esta como la estrella de la prueba, cuyas salidas está prevista a las 11:00 horas. Asimismo, ambas contarán con trofeos. Si bien la carrera de 5 km solo tendrá trofeo para los tres primeros de la clasificación general, en la de 10 km habrá trofeos para todas las categorías, incluyéndose también categorías para las personas de más de 60 años.

Una prueba que no solo cuenta con una gran aceptación en Almería, sino que también ha contado a lo largo de su historia con corredores de otros provincias. "Hemos tenido gente de Ciudad Real, de Sevilla, de Granada", destaca Emilio Baeza, secretario del club almeriense y quien comenta que "este año vendrán amigos del Club Marathon Aranjuez, vienen varios participantes de ahí de ese club". Además, no se trata de una carrera cualquiera, discurriendo prácticamente por la playa de El Alquián. "Es un recorrido diferente, que no sea solo todo asfalto y por calles de pueblos, ciudades, sino que va por la playa y si no hace mucho calor es un recorrido muy bonito, diferente a todas las carreras que hay por la zona por aquí por Almería", señala Baeza.

"Las inscripciones van a buen ritmo, estamos en torno a casi 200", afirma también Emilio Baeza, quien detalla que "siempre la última semana es la más fuerte a la hora de inscribirse". Club modesto que cuenta son 60 socios, Baeza asegura que para ellos "es prácticamente un sueño". "No esperábamos consolidar la carrera como la tenemos consolidada y para nosotros es un esfuerzo bastante grande en cuanto al tema económico", indica uno de los fundadores del CD Espartanos del Alquián y quien se muestra agradecido por "el apoyo de muchísimos comercios y empresas de Almería".

Club que desde su fundación hace catorce años se ha ido ganando el cariño de la barriada almeriense y de la ciudad. "Somos gente criada y nacida aquí en El Alquián, echábamos de menos que El Alquián tuviese nombre, no solo por el tema del fútbol, sino a nivel de carreras", rememora Baeza. Por último, no quieren olvidarse de agradecer a todos los clubes de Almería, destacando que "siempre hay una gran participación de todos los clubes de Almería".